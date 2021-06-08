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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tacikistanlılar Derneği Başkanı Jamset Turaev’i kabul ederek görüştü.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tacikistanlılar Derneği Başkanı Jamset Turaev’i kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tacikistanlılar Derneği Başkanı Jamset Turaev’i kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tacikistanlılar Derneği Başkanı Jamset Turaev’i kabul ederek görüştü.

Kabulde yaptığı konuşmada, “Sizleri burada görmekten dolayı çok mutluyum. Burada bir yakınlık var. Bu yakınlık; tarihsel süreçte, kalbi duygularla kendini göstermektedir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türki cumhuriyetlerle siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizler aynı ata toprağından yetişmiş, aynı ataların torunlarıyız” dedi.

“ARAMIZDAKİ BAĞLARIN ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLDUĞUNU, MESAFENİN ÇOK DAHA YAKINLAŞTIĞINI GÖRÜYORUZ”

Çağımızın teknolojik gelişmeleri ve iletişim aygıtları sayesinde, toplumların daha da yakınlaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Geçmişte özlemle birbirimizi hep düşüncelerimizde yaşatırdık Bugün, bu imkanlar sayesinde aramızdaki bağların çok daha güçlü olduğunu, mesafenin çok daha yakınlaştığını görüyoruz” diyerek iki toplum arasındaki güçlü bağ ve işbirliğinin yaratacağı büyük güce dikkat çekti.

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KKTC’de yaşayan Tacikistanlı kardeşlerimizin varlığından duyduğu mutluluğu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle üniversitelerimizde eğitim gören Tacikistanlı öğrencilerin, donanımlı birer birey olarak ülkelerine hizmet ettiklerini gözlemlemekten duyduğu memnuniyetin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tacikistanlılar Derneği Başkanı Jamset Turaev’in şahsında, tüm Tacikistanlı kardeşlerimize sevgi ve saygılarını gönderdi.

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