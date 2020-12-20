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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TAK 47. kuruluş yıldönümünü kutladı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 47. kuruluş yıldönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TAK 47. kuruluş yıldönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 47. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Tatar, TAK Yönetim Kurulu’na ve Müdürü Fehmi Gürdallı’ya gönderdiği mesajda, “Ulusal mücadelemizin en zor dönemlerinde, Kıbrıs Türk halkının  haklı ve onurlu sesi kısılmak istenirken,  21 Aralık 1973 tarihinde  kurulan Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)  tüm engelleri aşarak  halkımızın ve haklı davamızın sesi olmuştur.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajına şu ifadelerle devam etti:

“Bugün 47. kuruluş yıldönümünü yaşayan TAK, ilk günden beri büyük bir başarıyla yürüttüğü görevini daha üst boyutlara taşımış olup, güvenilir ve doğru habercilik ilkesiyle  halkımızın ve devletimizin sesini tüm dünyaya duyurmaya devam etmektedir. TAK'ın kurucularından ve yöneticilerinden Merhum Kemal Aşık ile Sait Terzioğlu'nu saygı ve rahmetle anarken,  şimdi görevde bulunan TAK yöneticileri ile çalışanlarına başarılar diler,  desteğimizin her zaman devam edeceğini belirtirim.”

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