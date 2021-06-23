Cumhurbaşkanı Ersin Tatar TC Yetkililerini TURCOVAC için tebrik etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı arayarak Türkiye’de üretilecek aşı TURCOVAC için tebrik etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı arayarak Türkiye’de üretilecek aşı TURCOVAC için tebrik etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı arayarak Türkiye’de Erciyes Üniversitesi tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen ve faz 3’e geçilen yerli aşı TURCOVAC için tebrik etti ve başarıda emeği geçenleri kutladı.