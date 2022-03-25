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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TED Heyetini Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TED Heyetini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TED Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Eğitim Derneği (TED) heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde Türk Eğitim Derneği ile TED Koleji’nin KKTC’de açılması ile ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını hatırlatarak TED Koleji’nin bugün KKTC’de başarıyla eğitime katkısını sürdürmekte olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. 

KKTC’de farklı okulların ve kültürlerin bir arada bulunmasını eğitimde bir zenginlik olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim sistemindeki tecrübesinin buraya yansımasını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. 

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin ve kaynaşmanın yoğunlaşmasının önemini ifade etti. 

Ulu Önder Atatürk’ün devrimlerini Kıbrıs Türk halkının kısa sürede benimsediğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz sömürge yönetiminde yapılan kısıtlamalara rağmen Kıbrıs Türklerinin Atatürk ve Türkiye sevgisiyle büyüdüğünü ve eğitim sisteminin modern Türk eğitim sistemine dönüştürüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar, atalarımızdan aldığımız mücadeleci ruhla Kıbrıs Türk halkının hem İngilizlere hem de Rum-Yunan ikilisine karşı direnebildiğini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin KKTC’ye sahip çıkarak milli şuur ve güçlü maneviyatla yetiştirilmesinin önemine işaret etti.

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