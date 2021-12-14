Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, teniste uluslararası başarı gösteren Bekir Devran Esendağlı’yı kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, tenisin evrensel ve bireysel bir spor olduğunu dile getirdi.



Tatar; “Bekir’e elimizden gelen her desteği vermeye hazırız. Teniste, eğitmenlerin önderliğinde pandemi koşullarına rağmen çeşitli yarışmalar düzenlenmekte ve sporcularımız başarı elde etmektedir. Bekir, 10 yaşında olmasına rağmen uluslararası başarı göstermiş bir sporcudur. Umarım önümüzdeki yıllarda daha da başarılı olduğunu göreceğiz. Uluslararası arenalarda KKTC bayrağının temsil edilmesi bizim için büyük bir gururdur. Önce Bekir’i, sonra da ailesini ve eğitmenlerini tebrik ederim” dedi.



Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.