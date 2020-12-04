Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Üniversitesi Kültür, Kongre ve Sergi Sarayı’nda Düzenlenen, Kazakistanlı Sanatçı Orazbek Yesenbayev’in Hazırladığı “Her Zaman Mutluluk Olsun” İsimli Kişisel Serginin Açılışını Yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Üniversitesi Kültür, Kongre ve Sergi Sarayı’nda Düzenlenen, Kazakistanlı Sanatçı Orazbek Yesenbayev’in Hazırladığı “Her Zaman Mutluluk Olsun” İsimli Kişisel Serginin Açılışını Yaptı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kazakistanlı sanatçı Orazbek Yesenbayev’ın hazırladığı 30 eserden oluşan “Her Zaman Mutluluk Olsun” isimli kişisel sergi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açıldı. Sergi açılışından önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane ile serginin düzenleneceği Girne Üniversitesi Kültür, Kongre ve Sergi Sarayı’nın açılışını da gerçekleştirdi. Sergi, 14 Aralık 2020’ye kadar gezilebilecek.

Açılışa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Zorlu Topaloğlu, bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, YÖDAK Başkanı, Girne Kaymakamı, Girne Belediye Başkanı, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü, rektör yardımcıları, mütevelli heyeti üyeleri, dekanlar, enstitü müdürleri, öğretim elemanları, sanatçılar, konuklar ve diğer davetliler katıldı. Ev sahipliğini Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap ve Girne Üniversitesi Mütevelli Heyeti Kurucu Üyesi Enver Haskasap’ın yaptığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Türk dünyasından gelen dostlarımızı en samimi duygularla kucaklıyoruz.”

Törende konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toplum olarak dünyaya açıldıklarını belirterek, Türk dünyasından gelen dostları en samimi duygularla kucakladıklarını söyledi. Tatar, Kazakistanlı sanatçı Orazbek Yesenbayev’i kutladı ve ayrıca Kıbrıs Türk halkının spora, kültüre ve bütün insanlığın güzelliklerine önem verdiğinin altını çizdi.

KKTC’nin gelecekte de yaşaması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anavatan Türkiye ile tek vücut olan yeni bir siyaset anlayışıyla, artık Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devletli bir çözümden yana olduklarını söyledi. Tatar, açılışı yapılan bu tür eserlerin de katkısıyla bunu dünyaya duyurmaya devam ettiklerini vurguladı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Orazbek Yesenbayev’ın sergisi, Girne Üniversitesi Kültür, Kongre ve Sergi Sarayı’nda devamı gelecek birçok kültür etkinliklerinin ilkidir.”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise Girne Üniversitesi’nin açılışı yapılan Kültür, Kongre ve Sergi Sarayı’nda ev sahipliği yapacağı sosyal ve kültürel etkinlikler, sergiler ve organizasyonlarla bölge halkının sosyal yaşamına büyük bir zenginlik katacağını söyledi.

Girne Üniversitesi Kültür, Kongre ve Sergi Sarayı’nda yer alan 350 kişilik amfi, 3 adet 120 kişilik salon ve derslik ile 4 toplantı odasının halkın kullanımında olacağını belirten Prof. Dr. Günsel, birçok toplantı, seminer ve sergilere ev sahipliği yaparak bölgenin kültür hayatına önemli bir katkı sunacaklarını vurguladı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, bugün sergi salonunda açılışı yapılan Kazakistanlı sanatçı Orazbek Yesenbayev’ın hazırladığı “Her Zaman Mutluluk Olsun” isimli kişisel serginin devamı gelecek olan kültür etkinliklerinin ilki olduğunu söyledi. Günsel, yeni yatırımlar, yeni projeler ve yeni eserlerle Girne Üniversitesini büyütürken Girne’yi de büyütmeye devam edeceklerini söyledi.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Üniversite olarak sadece akademik faaliyetlere değil, kültürel etkinliklere de destek vermeye devam edeceğiz.”

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ise Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Tacikistanlı sanatçı Maksudjon Mirmukhamedov’un hazırladığı 30 eserden oluşan ‘Oyun’ isimli kişisel serginin açılışını geçen hafta Girne Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Sergi Salonunda gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Prof. Dr. Salihoğlu, Kazakistanlı sanatçı Orazbek Yesenbayev’ın hazırladığı 30 eserden oluşan “Her Zaman Mutluluk Olsun” isimli kişisel serginin temasının verdiği mesajın önemine vurgu yaptı ve üniversite olarak sadece akademik faaliyetlere değil kültürel faaliyetlere de önem verdiklerini söyledi.

Her Zaman Mutluluk Olsun

Orazbek Yesenbayev, “Her Zaman Mutluluk Olsun” adlı kişisel sergisinde sergilenen "Hasat" adlı çalışmasında, kırsal yaşamda, kadınların bir araya gelerek olgunlaşmış hasadı toplamalarını anlatıyor.

Sanatçı, bir diğer çalışması olan "Ritmik Jimnastik" adlı eserinde ise çok etkileyici sporlardan birini resmederek kadınların hareketlerini tuvaline taşıdı. Eseri yaparken, Yakın Doğu Üniversitesinin ana meydanında yer alan "jimnastikçi" heykelinden esinlendi.

Orazbek Yesenbayev kimdir?

Sanatçı Orazbek Yesenbayev, 27 Şubat 1960 yılında Kazakistan'da dünyaya geldi. 1983 yılında Almatı’da bulunan Gogol Sanat Koleji'nden mezun oldu. 1986-1993 yılları arasında Zhurgenov Almatı Devlet Tiyatrosu ve Sanat Enstitüsü'nde okudu. 2011-2015 yılları arasında Symbat Akademisinde öğretmenlik yaptı. Kazakistan Cumhuriyeti Sanat Akademisi üyesi olan sanatçı Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesidir. 1980 yılından itibaren ulusal ve uluslararası sanat sergilerine katılmaya devam ediyor.

Orazbek Yesenbayev, 2004’te Almatı’da “Vernisaj” adlı kişisel sanat sergisini açtı. 2012’de A.Kasteev Müzesi'nde düzenlenen “Kazakistan Cumhuriyeti'nin 20 Yıllık Bağımsızlığı” ve “Kazakistan Destanı” adlı sanat sergilerine katıldı. Bulgaristan Sofya’da düzenlenen "Lessendra" adlı uluslararası sanat sergisi yarışmasında yer aldı. 2019’da ise “Triple Memory” kişisel sanat sergisini açtı.