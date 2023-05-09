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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Ülkede kan sorunu yaşanıyor

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, talasemi konusunda ülkede kan sorununun halen yaşandığını belirterek, gönüllü kan bağışçılığının artarak gelişmesi için sivil toplum örgütleri, devlet yetkilileri ve bireylere büyük görevler düştüğünü ifade etti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Ülkede kan sorunu yaşanıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “8 Mayıs Dünya Talasemi Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda kan bağışı çağrısı yaptı. Ersin Tatar, gönüllü kan bağışçılığının artarak gelişmesi için sivil toplum örgütleri, devlet yetkilileri ve bireylere büyük görevler düştüğünü belirtti.

Ülkede 1980 yılında Aile Yasalarında değişiklik yapılarak evlilikten önce talasemia testi yapılmasının zorunlu kılındığını hatırlatan Tatar, “Bu çalışmaların sonucunda KKTC’de 2001’den beri hasta çocuk doğumunun önüne geçilmişken özellikle pandemi sürecinde hamile taramaları sekteye uğramış ve son yıllarda talasemi ve orak hücre hastası bebekler dünyaya geldiğine ne yazık ki üzülerek şahit olduk” dedi.

Tatar, bu nedenle, benzer doğumların önüne geçmek için gerekli yeni düzenlemeler yapılarak sürdürülen mücadeleye yeniden güç ve ivme getirilmesi gerektiğinin açık olduğunu kaydetti.

Ersin Tatar, KKTC’nin, talasemi konusunda dünyadaki en güzel örneklerden birisi olarak bilindiğini, talasemiyi sıfırlayan ilk ülke olarak anıldığını belirterek bu başarının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, talasemi ile mücadelede toplum eğitimi ve bilincinin önemli rol oynadığına işaret ederek şöyle devam etti:

“Bilinmesi gereken önemli nokta, evlilik öncesi testlerin yapılarak, taşıyıcıların ortaya çıkarılmasıyla evlilik öncesi tarama testlerinden geçmemiş fakat talaseminin yüksek görüldüğü etnik kökenden gelenlerin hamilelerini de taramadan geçirerek hasta çocuk doğumunu önlemektir.

Talasemi konusunda ülkemizdeki maalesef kan sorunu geçerliliğini korumaktadır. Bu nedenle kan bağışı bilincini geliştirecek çalışmalara yoğunluk verilerek kan sorununu çözmemiz gerektiğinin altını çizmek isterim.

Bu vesileyle kan bağışında bulunulması için çağrıda bulunarak değerli halkımıza sağlıklı günler dilerim.”

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