  • BIST 1.367,250
  • Altın 505,24
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,1250
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkeye döndü

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin temaslarını tamamlayarak, ülkeye döndü.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkeye döndü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin temaslarını tamamlayarak, ülkeye döndü.

Tatar, Adana Şakir Paşa Havalimanı’ndan Adana Valisi Süleyman Elban ile Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli tarafından askeri törenle uğurlandı. 

Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havaalanı’nda Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. 

Cumhurbaşkanı Tatar, iki gün süren Mersin ziyareti kapsamında, Tarsus, Erdemli, Silifke’de düzenlenen törenlere katıldı, temas ve incelemelerde bulundu. 

Tatar, ayrıca Erdemli’de isminin verildiği parkın temel atma törenine katıldı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,15 Temmuz Programı'na katıldı. 15 Temmuz 2021 Perşembe 09:35
  • Fuat Oktay, KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Köprülü’yü kabul etti15 Temmuz 2021 Perşembe 08:49
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar15 Temmuz 2021 Perşembe 08:35
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?15 Temmuz 2021 Perşembe 08:31
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (15 Temmuz 2021)15 Temmuz 2021 Perşembe 08:27
  • TDP Resmi açıklama yayınladı... TDP 20 Temmuz günü gerçekleştirilecek Meclis oturumuna katılmama kararı aldı.14 Temmuz 2021 Çarşamba 22:49
  • Son Dakika: TDP Parti Meclisi Erdoğan'ın Meclis'teki konuşmasına KATILMAMA kararı aldı!14 Temmuz 2021 Çarşamba 22:38
  • Arıklı: Akıl tutulması yaşıyoruz...14 Temmuz 2021 Çarşamba 22:23
  • Talat da Erdoğan'ın Meclis'teki konuşmasına gitmeyecek!14 Temmuz 2021 Çarşamba 21:47
  • 20.029 test yapıldı, 105'i yerel 116 pozitif vakaya rastlandı, 73 kişi taburcu edildi"14 Temmuz 2021 Çarşamba 19:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti