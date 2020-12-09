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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Vatan Gazetesi Sahibi Erten Kasımoğlu’nu kabul etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Vatan Gazetesi Sahibi Erten Kasımoğlu’nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Vatan Gazetesi Sahibi Erten Kasımoğlu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Vatan Gazetesi Sahibi Erten Kasımoğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede yaptığı konuşmada, Vatan Gazetesi’nin, Kıbrıs Türk basınına uzun yıllardır hizmet veren bir gazete olduğunu, Erten Kasımoğlu’nun Kıbrıs Türk tarihinin belgelenmesi açısından çok başarılı gazetecilik görevlerinde bulunduğunu kaydetti.

Vatan Gazetesi’nin ilkeli, tarafsız ve objektif yayın yapan gazetelerden olduğunu belirten Tatar, Vatan Gazetesi’nin basın yayın etiğine uygun sürdürdüğü yayın çizgisinin oldukça değerli olduğunu söyledi.

Vatan Gazetesi’nin yaşatılmasının önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, fikir alışverişinde bulunmaya devam edeceğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, “Siz, farklı siyasi görüşleri harmanlayarak sentezleyebilecek bir kişiliğe sahipsiniz…” dedi.

Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümü gerektiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, bu yaklaşımın halktan onay aldığını, Kıbrıslı Türklerin egemen bir halk olarak kendi geleceğini tayin etme hakkına sahip olduğunu, bu fikrin halk arasında yayılması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik konumu nedeniyle daha da güçlendiğini, Anavatan Türkiye ve KKTC’nin şu an tam bir birliktelik içerisinde hareket ettiğini kaydetti.

Ziyarette Ertan Kasımoğlu’na gazeteden bir heyet de eşlik etti.

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