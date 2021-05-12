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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı personeli ile bayramlaştı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar’la birlikte, pandemi koşullarına uygun bir şekilde Cumhurbaşkanlığı bahçesinde, Cumhurbaşkanlığı personeliyle bayramlaştı. 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı personeli ile bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar’la birlikte, pandemi koşullarına uygun bir şekilde Cumhurbaşkanlığı bahçesinde, Cumhurbaşkanlığı personeliyle bayramlaştı. 

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki tüm çalışanların, halka ve devlete hizmet için özveriyle yürüttüğü çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

 

Konuşmasının devamında aile mevhumunun önemine dikkat çeken Tatar, tüm personele aileleri ile birlikte huzurlu ve sağlık dolu bir yaşam dileyerek bayramlarını kutladı. 

Tatar, yaşanan Covid 19 salgını nedeniyle, tüm personelin bayram süresince Covid 19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere riayet etmelerini istedi. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da tüm Cumhurbaşkanlığı personelinin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, sağlık ve huzur dolu bir yaşam dileğinde bulundu.

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