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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeni Yüzyıl Anaokulu yıl sonu sergisine katıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeni Yüzyıl Anaokulu yıl sonu sergisine katıldı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeni Yüzyıl Anaokulu yıl sonu sergisine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeni Yüzyıl Anaokulu yıl sonu sergisine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Öğretmenlerimizin çocuklarımızın eğitim ve gelişimi için özveriyle vermekte oldukları çaba takdire şayandır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çocuklara destek vermek için yıl sonu sergisinde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, küçük yaştaki çocukları eğitmenin ve gelişimlerine katkıda bulunmanın büyük özveri gerektirdiğini, öğretmenlerin bunu başarıyla yaptıklarını söyledi.

Pandemi gibi olumsuzlukların çocukları etkilememesi için hep birlikte uğraş verildiğini ifade eden  Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin geleceği olan çocukların sevgiyle en iyi şekilde eğitilmesi ve mutlu çocuklar yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, devlet olarak okullarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında elden gelenin yapılacağını belirtti.

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