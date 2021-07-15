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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,15 Temmuz Programı'na katıldı. 

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin Valiliği tarafından düzenlenen “15 Temmuz Şehit Yakınları Gazi ve Aileleri Akşam Yemeği Programı”na katıldı. 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,15 Temmuz Programı'na katıldı. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin Valiliği tarafından düzenlenen “15 Temmuz Şehit Yakınları Gazi ve Aileleri Akşam Yemeği Programı”na katıldı. 

 Programda gaziler ve şehit aileleriyle sohbet eden Tatar, burada yaptığı konuşmada, FETÖ terör örgütü saldırılarında yaşamını yitiren şehitler ile gazilerin, darbe girişimini engellemek için verdiği mücadeleyi unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi. 

Ziyaretleri boyunca kendisine eşlik eden Mersin Valisi Ali İhsan Su’ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Tatar, Mersin’de yoğun bir program geçirdiklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, vatan, bayrak, millet sevgisiyle birlik ve beraberlik mesajları verdiklerini belirterek, buradan memnuniyet içinde ayrılacağını kaydetti. 

5 yıl önce 15 Temmuz’da FETÖ’nün Türkiye’yi bölmek ve zafiyete düşürmek için yaptığı saldırıyı kınayan Tatar, şehitlerin ve gazilerin, silahların tankların önüne vatan millet uğruna kendilerini attığını, saldırının engellendiğini söyledi.

Kıbrıs’ta hain saldırıyı büyük bir endişeyle takip ettiklerini ifade eden Tatar, o akşam canını vatanı uğruna veren şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andıklarını kaydetti.

Rumların o gece FETÖ saldırılarının başarılı olmasını istediklerini ve Girne’ye Rum bayrağı çekecekleri söylemlerinde bulunduklarını ifade eden Tatar, güçlü Türkiye’nin buna izin vermediğini ve Türk halkının demokrasiye sahip çıktığını söyledi. 

Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz günü için büyük hazırlıklar yapılan KKTC’yi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaret edeceğini belirterek, İki coşkulu bayramı birlikte kutlayacaklarını kaydetti.

KKTC ve Türkiye’nin birlikte bu coşkuyu kutlamasının dünyaya önemli bir mesaj olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının geleceğini, güvenliğini, egemenliğini ve bağımsızlığını içeren sağlam bir anlaşmayla sağlanmasının önemine vurgu yaptı. 

Cumhurbaşkanı Tatar’a konuşmasının ardından hediye takdim edildi. 

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