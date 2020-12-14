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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi yönetimini kabul etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros ve Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi yönetimini kabul etti. 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi yönetimini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros ve Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi yönetimini kabul etti. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sınır kapılarının 2003 yılında Başbakan Derviş Eroğlu döneminde açıldığını hatırlatarak toplumların karşılıklı geçişlerine her zaman sıcak baktığını ifade etti ve 2003 yılından bugüne birçok sınır kapısının açıldığını kaydetti.

“LOKMACI KONUSUNDA TEPKİMİZİ DEFALARCA İLETTİK”

Pandemi nedeniyle Lokmacı Sınır Kapısı’nın kapanmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Tatar, kapının tekrar açılmamasıyla ilgili tepkilerini Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis, BM ve AB yetkililerine defalarca ilettiklerini belirtti. 

Rum tarafınca kapatılan Lokmacı Kapısı’nın açılmamasının Arasta çarşısını olumsuz etkilediğini kaydeden Tatar, yaşanan bu sürecin AB politikalarına ters olduğunun altını çizdi.

Pandemiyle ilgili güncel değerlendirmenin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yapılmakta olduğunu ifade eden Tatar, özellikle Güney’de vaka sayısının patlama yaptığı bu günlerde Güney Kıbrıs’la KKTC arasındaki geçişlerin sağlık açısında barındırdığı riske işaret etti.

“AKINCILAR-LİMYA ARASINDA KAPI AÇILMASINA KARŞI DEĞİLİM”

Akıncılar ile Limya arasında sınır kapısı açılmasına karşı olmadığını ifade eden Tatar, kapının açılmasının, tarihi ve mimarisinin son zamanlarda yaşatılması için büyük emek sarf edilen bölgeye önemli katkısı olacağını kaydetti.

“Orijinal bir Türk köyü olan Akıncılar’ın büyük tarihi vardır ve bölgeden çok önemli isimler yetişmiştir” şeklinde konuşan Tatar, Kıbrıs Türk halkının bir öz değeri olan Akıncılar’ın her zaman yanında olduklarını belirtti.

Pandemi sonrası KKTC’nin daha refah içinde bir yaşama kavuşmasını ve geleceğe umutla bakılmasını temenni eden Tatar, Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi yönetimine başarılar diledi.

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