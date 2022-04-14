  • BIST 2.475,41
  • Altın 924.108
  • Dolar 14.6072
  • Euro 15.782
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Her Türlü Yasal Hakkını Saklı Tutacağını Vurgulamakta Fayda Görüyoruz

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Her Türlü Yasal Hakkını Saklı Tutacağını Vurgulamakta Fayda Görüyoruz
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Her Türlü Yasal Hakkını Saklı Tutacağını Vurgulamakta Fayda Görüyoruz

Cumhurbaşkanlığı, “EL-SEN başkanının, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şahsında Cumhurbaşkanlığı’nı yıpratmaya yönelik yaptığı art niyetli ve gerçek dışı açıklamalara ısrarla devam etmesinin vicdan ve mantığın almayacağı nitelikte olduğunu” açıkladı. 

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı'nın elektrik enerjisinin, borcundan ötürü kesildiğine yönelik EL-SEN tarafından yapılan gerçek dışı iddiaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı’nın KIB-TEK’e herhangi bir bakiye borcu bulunmadığı, kurumla yapılan resmi yazışmalarda defalarca teyit edilmesine ve kurumun KIB-TEK’e herhangi bir borcu bulunmadığının açıklanmasına rağmen EL-SEN başkanının, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şahsında Cumhurbaşkanlığı’nı yıpratmaya yönelik yaptığı art niyetli açıklamalara ısrarla devam etmesi, vicdan ve mantığın almayacağı niteliktedir” denildi.

Halka gerçek dışı açıklamalarda bulunmayı alışkanlık haline getirmiş, gayri ahlaki sendikal zihniyetin ne zümresine ne de topluma bir fayda sağlamayacağının kaydedildiği açıklamada, herhangi bir kurumun elektrik borcu olması durumunda elektrik enerjisinin kesilmesine karar vermekle mükellef merciinin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu olduğu belirtildi ve kurumda örgütlü sendikanın kendini kurumdan, sendika başkanının ise kendini kurum yönetiminden üstün görmesinin kabul edilemeyeceği vurgulandı.

“EL-SEN’İN FEVRİ VE YASAL OLMAYAN BU TUTUMUNUN KAMU MALİYESİNE YÜKÜ ORTADADIR”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Mevcut kesintiler yüzünden elektriğin tedarik edildiği jeneratörün günlük 10 bin TL’ye yakın bir yakıt maliyeti bulunmaktadır. EL-SEN’in fevri ve yasal olmayan bu tutumunun, kamu maliyesine yükü ortadadır. Bu zihniyetin tek amacı, devletin kurumlarının itibarını zedelemek ve ülkede kaos yaratmaya yönelik adımlar atmaktır.

Toplumsal barışa hizmet etmeyen, art niyetli, düşmanca bir zihniyetin ürünü olan bu anlayışın sağduyulu halkımız tarafından itibar görmeyeceğine yönelik inancımızı yinelerken, siyaseti bir icra ve sorun çözme makamı olmaktan ziyade, bir çatışma alanına dönüştürme çabası taşıyan bu pespaye anlayış karşısında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın her türlü yasal hakkını saklı tutacağını vurgulamakta fayda görüyoruz.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay: Elektrikte İndirim Yalan Oldu14 Nisan 2022 Perşembe 17:47
  • Kayıp Şahıslar Komitesi'ne Yunanistan'dan 150 Bin Euro Bağış14 Nisan 2022 Perşembe 17:43
  • Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Yeniden Erkut Uluçam Oldu14 Nisan 2022 Perşembe 17:32
  • Başbakan'dan 13. Maaş Açıklaması14 Nisan 2022 Perşembe 17:26
  • Süt Bedelleri Ödendi14 Nisan 2022 Perşembe 17:21
  • Özersay: Belediyeler Reformunun Ortak Akılla Yapılması İçin Katkı Koymaya Hazırız14 Nisan 2022 Perşembe 17:08
  • Başbakan Sucuoğlu: Kıb-Tek özelleştirilmeyecek14 Nisan 2022 Perşembe 17:05
  • Tıp-İş Vatandaşlık Kurullarının Gerçekleştirilmeme Gerekçelerini Açıkladı14 Nisan 2022 Perşembe 16:45
  • Vakıflar'ın Kuruluşunun ve İngilizlerden Kıbrıs Türk Toplumuna Devrinin Yıl Dönümü Yarın Kutlanıyor14 Nisan 2022 Perşembe 16:28
  • Çalışma Bakanlığı: Vatandaşa Verilen Hizmet Aksadı14 Nisan 2022 Perşembe 16:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti