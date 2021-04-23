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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kitabı yayımlandı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kitabı yayımlandı…
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kitabı yayımlandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kitabı yayımlandı…

“Genel Komite’den İki Ayrı Devlete”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kaleme alınan “Genel Komite’den İki Ayrı Devlete” adlı kitap yayımlandı. Cumhurbaşkanı Tatar’ın anıları, yazıları, açıklamaları ve arşivinde yer alan belge ve fotoğraflardan oluşan kitap; “Köklerimiz” , “Akritas Planı, “Kanlı Noel Saldırıları” ve “Müzakereler Süreci ve İki Ayrı Devlete Doğru” başlıkları altında dört bölümden oluşuyor.

“Köklerimiz” adlı bölümde, Kıbrıs’ın fethinden hemen sonra , Anadolu’dan Kıbrıs’a yerleştirilen Türklerin kökenleri ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs Türklerinin kökeni ile ilgili olarak yazıları, değerlendirmeleri ve yaptığı açıklamalar yer alıyor.

“Akritas Planı” adlı bölümde ise “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kuruluşundan sonra yaşanan gelişmeler ile Rum-Yunan ikilisinin Enosis faaliyetleri, Rum gizli örgütlenmesi ve silahlanmasının perde gerisi yer alıyor. Kıbrıs Türk halkını imha planı olan Akritas Planı’nın tüm ayrıntıları da bu bölümde yer alıyor.

“Kanlı Noel Saldırıları” adlı bölümde de, Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırılar ile vahşetin tüm ayrıntıları gözler önüne serilirken, Kıbrıs Türk halkının destansı direnişine de yer veriliyor.

“Müzakereler Süreci ve İki Ayrı Devlete” adlı bölümde ise, Kıbrıs Türk halkının devlete doğru yönetsel yapılanmasının aşamaları ile Genel Komite, Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi, Kıbrıs Türk Yönetimi, Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi, Kıbrıs Türk Federe Devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşu yer alıyor. Kitapta, Londra’da 1964 yılının Ocak ayında başlayan ve bugüne kadar devam eden bütün müzakere süreçlerine de yer veriliyor. Söz konusu kitap, Rum-Yunan ikilisinin uzlaşmaz ve çözüm karşıtı tutumunu belgelerle ortaya koyarken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından gündeme getirilen ve Türkiye tarafından da desteklenen “eşit egemen, yan yana yaşayan iki ayrı devlet” modelini içeriyor.

Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kaleme alınan “Genel Komite’den İki Ayrı Devlete” adlı kitabı Cumhurbaşkanlığı Basın-Yayın Danışmanı Aydın Akkurt yayına hazırlarken, editörlüğünü ise Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort yaptı.

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