Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Maraş İle İlgili Açıklamaları Rum Basınında

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Türk “24TV” kanalına yapmış olduğu Maraş ile ilgili açıklamalar Rum basınında da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Türk “24TV” kanalına yapmış olduğu Maraş ile ilgili açıklamalar Rum basınında da yer aldı.



Haravgi gazetesi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarını “Tatar: Kıbrıslı Türkler, Türkiye’nin Garantileri Olmadan, Yok Olmaya Mahkûm”, Politis gazetesi “Tatar Türkiye Olmadan AB’de Kıbrıslı Türkler İçin Gebe Olan Tehlikelerden Bahsetti” , Alithia gazetesi “Maraş Konusundaki Sürekli Açıklamalarıyla İşgal Rejiminden Sinir Harbi-Sahte Devlet Putin İle De Arayı Bozdu- Tatar: Maraş nedeniyle Anastasiadis Tekrar Aday Olmayacak” başlıklarını kullanırken Fileleftheros gazetesi ise Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamalarına “New York’ta Görüşme Pişiriyorlar” başlığı altındaki haber içerisinde yer verdi.