Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Test Sonucu Negatif

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki gün üst üste yaptırdığı Covid-19 test sonucunun negatif olduğu açıklandı.
Tatar geçmiş olsun dileğinde bulunan halka ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti, önlemlerin uygulanmasının ve aşının önemini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki gün üst üste yaptırdığı Covid-19 test sonucunun negatif olduğu açıklandı.
Tatar geçmiş olsun dileğinde bulunan halka ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti, önlemlerin uygulanmasının ve aşının önemini vurguladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.