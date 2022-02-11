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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Test Sonucu Negatif

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki gün üst üste yaptırdığı Covid-19 test sonucunun negatif olduğu açıklandı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Test Sonucu Negatif

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki gün üst üste yaptırdığı Covid-19 test sonucunun negatif olduğu açıklandı.

Tatar geçmiş olsun dileğinde bulunan halka ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti, önlemlerin uygulanmasının ve aşının önemini vurguladı.

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