Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,Prof. Dr. Ata Atun’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs İlim Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ata Atun’u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar ve Atun, Kıbrıs konusu ve yükseköğretim sektöründe yaşanan gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs İlim Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ata Atun’u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar ve Atun, Kıbrıs konusu ve yükseköğretim sektöründe yaşanan gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
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