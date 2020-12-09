Cumhurbaşkanı Ersin Tatar:“Topraksız devlet olmaz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toprak meselesinin ulusal davanın önemli bir parçasını oluşturduğunu kaydederek, “Topraksız devlet olmaz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği Başkanı Taner Derviş ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Mülkiyet konusunu Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği Başkanı Derviş ile geçmişten beri sürekli olarak istişare ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, toprak meselesinin ulusal davanın önemli bir parçasını oluşturduğunu kaydederek, “Topraksız devlet olmaz” dedi.

Toprak sahibi, kendi kendini yönetme hakkına sahip bir halk olarak Kıbrıslı Türklerin, KKTC’yi bu değerler üzerine ilan ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı, atalarımızın bizlere bıraktığı toprağın öneminin altını çizdi.

KKTC’nin ilanıyla, özellikle Vakıflar’ın da mücadelesiyle bu topraklara daha çok sahip çıkıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, ayakta durmaya muktedir olan milletlerin, toprağına sahip çıkanlar olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs meselesi nasıl çözülürse çözülsün, kuzeydeki egemenlik, kuzeydeki toprak, bizlerin burada yaşama hakkı ve hukuku her zaman üzerinde yaşamak ve inkişaf etmekte olduğumuz yatırımlarla birlikte üzerinde yaşadığımız toprağın değeri çok önemlidir” dedi.

Cumhurbaşkanı, devlet kadar kişilerin de mallarına sahip çıkarak, değerlendirip geliştirmesinin öneminin altını çizdi.

Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği Başkanı Taner Derviş ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi ve birikimlerinden yararlanmanın önemine vurgu yapan Tatar, derneğe çalışmalarında başarılar diledi.