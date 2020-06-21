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“Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki özel istişarelerin basınla paylaşılması siyasi etikle bağdaşmamıştır”

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“Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki özel istişarelerin basınla paylaşılması siyasi etikle bağdaşmamıştır”
“Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki özel istişarelerin basınla paylaşılması siyasi etikle bağdaşmamıştır”

Başbakan Ersin Tatar, “Bakanlar Kurulu değişikliği sürecinde basına yansıyan Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndaki nöbet değişimi dışında herhangi bir ikinci görev değişimi söz konusu değildir.” dedi.

Tatar, yaşananların Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki özel istişareler olduğuna işaret ederek bunların basınla paylaşılmasının siyasi etikle bağdaşmadığını kaydetti. 

UBP Genel Merkezi Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu’nda yapılan bakan değişimi ve basında yer alan bir takım haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Tatar, açıklamasında şunları kaydetti:

“19 Haziran tarihinde yapılan Bakanlar Kurulu değişikliği sürecinde basına yansıyan Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndaki nöbet değişimi dışında herhangi bir ikinci görev değişimi söz konusu değildir.

Kabine arkadaşım Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile ilgili olarak basında çıkan haberler gerçekleri yansıtmamaktadır.

Söz konusu süreçte Sayın Cumhurbaşkanı’na benim tarafımdan imzalanmış tek bir bakanın değişimi ile ilgili yazılı beyanat ulaştırılmıştır; o da Turizm Bakanlığı’ndaki görev değişimi ile ilgilidir.

Bunun dışında yaşananlar bir Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki özel istişarelerdir ve kanaatimce bunların basınla paylaşılması siyasi etikle bağdaşmamıştır.

Bu vesile ile bir kez daha vurgulamakta fayda görüyorum ki, Ulusal Birlik Partisi’nde bakan olarak görev yapabilecek geniş bir milletvekili kadrosu söz konusudur ama Bakanlar Kurulu’nun sayısı sınırlıdır. Pek tabii ki herkesin bakan olmak, ülkeye daha etkin konumlarda hizmet verme arzusu vardır ve ben bunu anlayışla karşılıyor, takdir ediyorum.

Dolayısı ile hiçbir arkadaşıma bu bağlamda bir serzenişim, eleştirim, ya da tavrım asla söz konusu olmadı, olmayacaktır da…

Esas olan; ülkeye nerde ve hangi görevde, hangi noktada olursak olalım iyi niyetle, dürüstçe, doğrulardan ayrılmadan yararlı hizmetler sunabilmektir.

Ben tüm UBP’lilerin bu görüşte olduğunu biliyorum, görüyorum.
Kıbrıs Türk halkı gerek pandemi sürecinin yarattığı sağlık ve ekonomi ile ilgili sorunlar, gerekse Kıbrıs konusu dolayısı ile son derece kritik ve hassas bir dönemden geçerken kimse UBP üzerinde oyunlar oynamaya, bazı doğal farklılıkları abartarak bundan nemalanmaya çalışmasın.

Yürekten inanıyorum ki UBP tabanı ve tüm yönetim kadroları, milletvekilleri, bakanları ile oynanmak istenen çirkin oyunlara gelmeyecek, halka, vatana hizmeti her şeyin üstünde tutarak devletimizi, birlik beraberlik içinde, insanımızı çok daha güzel günlere başarı ile taşıyacaktır.”

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