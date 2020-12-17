  • BIST 1.398
  • Altın 468,437
  • Dolar 7,7448
  • Euro 9,4754
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPilli: 14 pozitif vaka 8 vaka yerel!

Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Heyetini Kabul Etti

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen ve beraberindeki heyeti makamında kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen ve beraberindeki heyeti makamında kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezen’e, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Sporcuoğlu, Murat Uzun ve Denetleme Kurulu üyesi Çiçek Erol eşlik etti.

Kabulde, Kızılay tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı, Kızılay’a çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu-Lute Görüşmesi Rum Basınında17 Aralık 2020 Perşembe 14:59
  • Üretici Birlikleri AB’nin Hellim Tescili Konusunda Önerdiği Denetim Mekanizmalarını Protesto Etti17 Aralık 2020 Perşembe 14:57
  • Tatar: KKTC’nin statüsü yükseldi ve Mavi Vatan’da önemli bir rol sahibi oldu17 Aralık 2020 Perşembe 14:53
  • En Çok Yağış Dipkarpaz’a Düştü17 Aralık 2020 Perşembe 14:50
  • KAMU-İŞ Toprak Ürünleri Kurumu’nda İki Saatlik Uyarı Grevi Yaptı17 Aralık 2020 Perşembe 14:29
  • CTP:''Çözümün meşru zemini iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı federasyondur''17 Aralık 2020 Perşembe 14:26
  • Erhürman: “Çözüm istemeyen Anastasiadis’e altın tepside çözüm isteyen taraf statüsü tanındı”17 Aralık 2020 Perşembe 14:24
  • KTAMS: “Sağlık Sisteminin Çökmemesi İçin Acilen Tedbir Alınması Gerekiyor”17 Aralık 2020 Perşembe 14:22
  • Sol Hareket: “Ya federal çözüm, ya toplumsal yok oluş!”17 Aralık 2020 Perşembe 14:21
  • Çağman: Yılbaşından önce çalışanın beklediği ödemeyi yapmayı planlıyoruz17 Aralık 2020 Perşembe 14:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti