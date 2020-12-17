Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen ve beraberindeki heyeti makamında kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen ve beraberindeki heyeti makamında kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezen’e, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Sporcuoğlu, Murat Uzun ve Denetleme Kurulu üyesi Çiçek Erol eşlik etti.

Kabulde, Kızılay tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı, Kızılay’a çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.