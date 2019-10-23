  • BIST 98.880
  • Altın 277,718
  • Dolar 5,7777
  • Euro 6,4257
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Cumhurbaşkanı maaşına zam: 81 bin 250 lira oldu

»
Erdoğan, 74 bin 500 TL olan maaşını 81 bin 250 TL'ye çıkardı. Böylece, asgari ücrete 161 TL zam yapan Cumhurbaşkanı, kendisine ise üç asgari ücretten daha fazla zam yaptı.
Cumhurbaşkanı maaşına zam: 81 bin 250 lira oldu

TBMM'ye sevk edilen 2020 yılına ait Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi'ne göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 74 bin 500 TL olan maaşını 81 bin 250 TL'ye çıkardı. Böylece, asgari ücrete 161 TL zam yapan Cumhurbaşkanı, kendisine ise üç asgari ücretten daha fazla zam yaptı.

Kasım ayında görüşülmeye başlanacak olan kamu kurumlarına yönelik bütçe teklifleri Meclis'e sunulmaya devam ediyor. TBMM Başkanlığı'na ait teklifin ardından 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi de Meclis'e sevk edildi. Teklifte Erdoğan'ın 2020 yılı maaşı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı için planlanan birçok harcama yer aldı. Buna göre, Cumhurbaşkanı'nın maaşı 6 bin 750 TL artarak 74 bin 500 TL'den 81 bin 250 TL'ye ulaştı. Bu yıl 278 milyon TL ödenek ayrılan Personel Gideri Kalemi'ne önümüzdeki yıl için 329 milyon 857 bin TL ayrıldı. 2019 için 1 milyar 158 milyon TL ödenek ayrılan ancak Ağustos ayında bu tutar aşılarak 1 milyar 226 milyon TL harcama yapılan Mal ve Hizmet Alımları kalemine ise gelecek yıl için 1 milyar 660 milyon TL ayrıldı.

92 MİLYONLUK TEMSİL GİDERİ

2020 Yılı Bütçe Teklifi'nde, Cumhurbaşkanlığı'nda yapılacak Temsil ve Tanıtma Giderleri için 92 milyon TL ve Görev Giderleri için ise 1 milyar 9 milyon TL ödenek ayrıldı. "Kar amacı gütmeyen kuruluşlara transferler" kaleminde de dikkati çekici artış yaşandı. 2018'de 9 milyon TL, 2019'da ise 12 milyon 500 bin TL ödenek ayrılan bu kalem için 2020 Bütçe Teklifi'nde 14 milyon TL'lik ödenek ayrıldı.

26 YENİ ARAÇ ALINACAK

Ekonomide yaşanan kötü gidişatın ardından tasarruf yapılacak harcama kalemleri arasında ilk sırada geldiği bildirilen "taşıt alımları" da teklifte kendisine yer buldu. Buna göre, 2020 yılında Cumhurbaşkanlığına 26 yeni araç alınacak. Bu araçların 20 adedi binek otomobil, 4 adedi panel araç ve iki adedi ise güvenlik önlemli binek otomobil olarak tarif edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cem Yılmaz'dan 'protesto' paylaşımı: #CemYılmazFilmineGitmiyorum22 Ekim 2019 Salı 18:47
  • Konya'da otobüs duraklarına “Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin" yazılı afişler asıldı22 Ekim 2019 Salı 18:44
  • 2020 Yılı Bütçe Teklifi ile TC Cumhurbaşkanlığı'na tahsis edilen örtülü ödenek toplamı 5.4 milyar liraya ulaştı!22 Ekim 2019 Salı 18:41
  • Esad, Erdoğan’a ‘hırsız’ dedi: Şimdi de toprağımızı çalıyor22 Ekim 2019 Salı 17:33
  • İyi Parti sonuçları ‘müthiş’ diye duyurdu… İşte çok konuşulacak o anket!22 Ekim 2019 Salı 14:00
  • HDP'li dört belediyeye kayyum atandı22 Ekim 2019 Salı 11:03
  • Şubat 2019’dan beri kendisinden haber alınamayan KHK’lı Mustafa Yılmaz, Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde ortaya çıktı22 Ekim 2019 Salı 10:57
  • HDP'li 4 belediyeye daha kayyım atandı22 Ekim 2019 Salı 09:45
  • Erdoğan: Sigara haramdır21 Ekim 2019 Pazartesi 18:05
  • "Erdoğan’ın yurt dışındaki mal varlığı meselesi artık ulusal güvenlik sorunudur"21 Ekim 2019 Pazartesi 18:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti