Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: "Büyükelçilik seçim karargahına döndü"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye tarafından seçimlere açıkça müdahale yapıldığını belirterek, büyükelçiliğin seçim karargahına döndüğünü söyledi. Akıncı, MHP ve AKP milletvekillerinin adada köy köy gezerek, “Akıncı’ya oy vermeyin” dediklerini söyledi.

TV2020’de katıldığı bir TV programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye tarafından seçimlere müdahalenin açıkca yapıldığını belirterek, “Şimdiye kadar hiçbir seçimde bu kadar açık taraf olunmamıştı” dedi.

Türkiye’den araştırma şirketlerinin anket aramaları yaparak yönlendirmelerde bulunduğunu ifade eden Akıncı, seçimin hemen öncesinde TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin bir partinin milletvekilleriyle Beyaz Ev’de buluştuğunu kaydetti.

“BÜYÜKELÇİLİK SEÇİM KARARGAHINA DÖNÜŞTÜ”

Büyükelçiliğin seçim karargahına dönüştürüldüğünü söyleyen Akıncı, “Türkiye’den buraya yapılan yanlışlar düzeltilmelidir” diye konuştu.

MHP ve AKP milletvekillerinin adaya gelip, köy köy gezerek, “Akıncı’ya oy vermeyin” dediğini iddia eden Akıncı, “Daha 2 gün önce Boğaziçi köyünde söylenen sözler bunlar” dedi.

Türkiye kaynaklı hakaret ve ölüm tehdidi aldığını söyleyen Akıncı, “Mesela ismi cismi belli olan bir şahıs, ‘iki kişi göndeririz, Akıncı kazaya kurban gider’ dedi. Bir başkası insansız hava aracıyla beni patlatmaktan bahsetti. Bu kişiler için ne yapıldı?” ifadelerini kullandı.

“Bu seçim döneminde iş insanlarıyla, kimine ima yolluyla, kimine vaat, kimine tehditle baskılar yapılıyor. Bazılarına adaylıktan çekil şeklinde söylemler yapılıyor. Yeri ve zamanı geldiğinde daha açık konuşacağım. Türkiye adına hareket ettiğini söyleyen makamların, Kıbrıs Türk demokrasisine saygı göstermesi lazım.”

15 Temmuz 2016’da Türkiye’deki darbe girişiminde gösterdiği dayanışmayı anımsatan Akıncı, “Aynı şeyi biz de bekliyoruz. Halkımızın iradesine saygı bekliyoruz. Buna müdahale etmeye kimsenin hakkı yoktur” dedi.

Joe Biden’ın Erdoğan’ı “demokratik unsurlarla değiştireceğim” söylemine dikkat çeken Akıncı, “Biz buna karşı çıkıyoruz. Aynı saygıyı bekliyoruz. Müdahaleler karşısında birlik olmalıyız. Kıbrıs Türk demokrasisinin üstüne titrenmesi lazım” şeklinde konuştu.

Türkiye ile ilişkilerin iyiye gitmesi için karşılıklı saygı gerektiğini söyleyen Akıncı, ana - yavru meselesini bir kenara bırakmak gerektiğini belirterek, “KKTC’yiz, kendi ayaklarımızın üstünde durma mücadelesi veriyoruz. Rumlarla eşit bir yapıyı oluşturma mücadelesindeyiz. Türkiye’nin bu konuda desteği gerçek bir saygıdan geçer” dedi.