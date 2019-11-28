Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı İsmail Arter’i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ziyarette, “Bölgelerde halk ve esnafla buluşmalara zaman ayırıyorum, önceki dönemlerde gerek Lefkoşa, Güzelyurt, Girne bölgelerinde Pazar yerlerine uğrayıp yurttaşlarla ve esnafla görüşüp görüşlerini dinledim. Eski belediyeci olarak her zaman belediye başkanlarına, yerel yöneticilere, muhtarlara, azalara ayrı bir sempatim olduğunu her zaman söylerim. Hangi görüşten, düşünceden olursa olsun halka hizmette birleşiliyor zaten halk hizmetinde ayrım olamaz, bu ziyaretten memnuniyet duyuyorum. Başkana çalışanlarıyla birlikte Mağusa’ya daha güzel hizmetler vermesini temenni ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Halkın mutluluğu yerel hizmetleriyle alakalıdır, günlük sıkıntılarımız olabilir, yerel sıkıntılarımız olabilir ancak o kentte yaşayan insanların huzur bulabilmesi için kendimize yaratabileceğimiz olanaklar çok önemlidir. Mağusa’da baştan başa tarih kenti suriçi, mağusa tam bir güzellikler barındıran tarih kenti turistlik potansiyeli olan bir alanımız, öyle inanıyorum ki Derinya Kapısı’nın açılması da Mağusa’ya katkı yapmıştır. Geliş gidişleri inceliyorum rakamlarda bunu gösteriyor. Derinya Kapısı’nın açılması iyi bir gelişme açılmış olması, temmenimiz iki tarafında kabul edebileceği eşitlik içinde yaşayabileceğimiz, güvenlik içinde yaşayabileceğimiz bir çözüme ulaşabilmektir. Eğer bu olursa çok daha farklı gelişmeler bekliyor Mağusa’yı ve insanını bu yönde de el birliği ile çabalarımızı sürdüreceğiz halklarımızı sonuna kadar koruyarak bu Adada iki kurulu devlete dayalı egemenliğin iki eşit toplumdan kaynaklanacağı siyasi eşitliğin, güvenliğin herkes için geçerli olacağı bir yapıyı kurmak için uğraşmmaya devam edeceğiz. Bir yandan o mücadele devam eder, diğer yandan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha iyiye geçmesi için kendi ayakaları üzerinde daha sağlam basabilmesi için, hem hükümetlere hem de belediyelere büyük görevler düşer, sivil topluma görevler düşer sorumluluklarımızın bilincinde olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz, davetiniz için teşekkür ederim üstün başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, “Gazimağusa’ya ve Belediyemize ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğumu söylemek isterim . Belediyecilikteki tecrübelerinizi örnek aldım hem Kıbrıs meselesi ülkemizin gündemiden daha doğru bilgiler almak bizi mutlu etti.şehrimizde ifade ettiğiniz gibi tarihi bir kentte turizme yönelik çalışmalarımız suriçinin hareketliliği kaliteyi yükseltmeye yöneliktir. Şehrimizde Derinya Kapısı açıldıktan sonra Güney’den Kuzey’e geçişlerin artımış olduğunu görebiliyoruz. Oradan şehre toğlu taşımacılıkla ilgili projelerimiz var. Derinya Belediye Başkanı ile temaslarımız var belediyelerarası ilişkileri götürebildiğimiz kadar götürüyoruz. Bu iki belediyenin AB desktekleriyle çalışmaları götürebildiğimiz kadar götürüyoruz. Kanalizasyon ile ilgili sıkıntımız oldu Brüksel’e kadar uzayacak bir süreç başarısız olan bu kanalizasyon projesinin tamiratına yönelik yaptığımız çalışmalarda bir yavaş seyir var, şuan da geldiğimiz noktada Mühendisler odasının vizeleme aşamasındayız. 5 aya yakın süredir bu vizeyi alamadık bu yüzden de tamirat projesi bekliyor ihaleleri yapılmış ancak uzuyor ben sizden AB ile temaslarınızda bunun hızlandırılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı’ndan beni arayıp Brüksel’de şu konuşma oldu, Mağusa’da Belediye Başkanı bu projeyi yavaşlatıyor. Müsteşarla temaslarımız var konunun böyle olmadığını oda biliyor bizim ülkedeki sıkıntılarımızın geçmişten gelen sıkınıtıların bana fatura edilmesinden dolayı bir rahatsızlığım oldu . eğer bu projenin hızlandırılmasında bize yardımcı olabilirseniz Mağusa halkı adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaret sonunda Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya hediye takdiminde bulundu. (MHA)