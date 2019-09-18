Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı’nda olan dört belediyenin başkanlarını kabul ederek görüştü.

Kabule, Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı’ndaki, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçun Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ile beraberindeki heyet ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal İşler Koordinatörü Evrim Hınçal katıldı.
Belediye Başkanları, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, Cittaslow Ağının çalışmaları ve 6-10 Kasım tarihlerinde KKTC’de yapılacak olan Cittaslow Koordinasyon toplantısıyla ilgili bilgi vererek, Cumhurbaşkanı’nın desteğini istedi
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