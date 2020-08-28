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 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, piyanist Rüya Taner’i kabul etti

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Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı, uluslararası sanat etkinliklerinde verdiği konserlerle ülkeyi temsil eden piyanist Rüya Taner’i kabul ederek görüştü. 
 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, piyanist Rüya Taner’i kabul etti

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, piyanist Rüya Taner’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı, uluslararası sanat etkinliklerinde verdiği konserlerle ülkeyi temsil eden piyanist Rüya Taner’i kabul ederek görüştü. 

Görüşmede, çalışmaları ve projeleri hakkında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bilgi veren Rüya Taner, pandemi nedeniyle eskisi gibi konserler veremediğini ancak, bu dönemi yeni çalışmalar yaparak değerlendirdiğini aktardı. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, piyanist Rüya Taner’e çalışmalarında başarılar diledi. 

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