Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, “Anne-Babalık” konulu seminere katılarak açılış konuşmasını yaptı

Meral Akıncı, konuşmasında, anne-babalık eğitimlerinin önemine işaret etti ve bireylerin gelişmesinde bu eğitimlerin ebeveynler ile birlikte toplumları da olumlu yönde geliştirdiğini kaydetti.

Meral Akıncı, bu eğitimlerle, çocukların özsaygılarını zedelemeden, ebeveynlerin öğrendikleri yöntem ve metotları ne zaman ve hangi şartlarda kullanacakları becerisini geliştirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “Ailemiz” dergisinin düzenlediği seminerde konuşan Meral Akıncı “etkili anne babalık” ile ilgili eğitimlerin tarihine değindiği konuşmasında, anne-babalık eğitiminin ulusal hareket olarak tanımlandığını ifade etti.

Meral Akıncı konuşmasında bu eğitimlerin önceleri anne babaların çocukları ile olan iletişim sorunlarını çözmek arayışları çerçevesinde gerçekleştiğini, sonrasında bu eğitimlerin sorunlu ilişkiyi önlemeye yardımcı (dert öncesi eğitim) olarak geliştiğini kaydetti. Meral Akıncı önceleri bu eğitimde yazılı bir kitap olmadığı gibi profesyonellerin de deneyimsiz olduğuna dikkat çekti.

Meral Akıncı eğitimlere katılan çiftlerin hem birbirleriyle, hem de diğer çiftlerle aralarında güven geliştirerek, paylaşarak; hem de ekip halinde grup çalışmaları yaparak ve yeni şeyler öğrenerek profesyonellere de deneyim kazandırdığını söyledi.

Meral Akıncı konuşmasına şöyle devam etti:

“Toplumda komşular, öğretmenler, ruh sağlığı uzmanları, kanun uygulayıcıları ve politik liderler çocuk ve ergenlerin yarattığı sorunlarda anne-babaları suçlar. Kısacası anne-babalar suçlanır ama eğitilmez. Neyi nasıl yapacaklarını, nereden öğreneceklerini bilmezler. Her yıl milyonlarca genç çift ya anne-baba oluyor ya da aday. Ve dünyada en zor mesleği üstlenirler. Tümüyle çaresiz küçük bir çocuktan, katılımcı, üretici, işbirliğini seven bir yurttaş yaratmanın tüm sorumluluklarını yüklenirler.

Bundan daha zor ve özveri isteyen bir meslek var mıdır? Bu mesleğin çıraklığı olmadığı gibi, dünyaya gelen çocuklar da ellerinde bir kılavuzla gelmezler. Bu anne-babalık eğitim sürecinde anne-babalar bu bağlamda etkili olabilecekleri becerileri geliştirirler. Çocukların özsaygılarını zedelemeden öğrendikleri yöntem ve metotların ne zaman ve hangi şartlarda kullanacakları becerisini geliştirirler”.

ANNE-BABA EĞİTİMİNİN ÖNEMİNE VURGU…

Meral Akıncı konuşmasında günümüzde yalnız KKTC’de değil, çoğunlukla evrensel anlayış içerisinde anne ve babaların çocuk yetiştirmede, kendi atalarından öğrendikleri geleneksel yapıyı kullandıklarına işaret etti. Meral Akıncı, anne - baba eğitiminin önemine dikkat çekti ve anne-baba eğitiminin normal gelişen çocuklu ebeveynlerden engelli çocuklu ebeveynlere, yeni doğmuş bebek sahibi olanlardan ergen yaşta çocuğu olanlara kadar tüm anne-babalara yardımcı olduğunun da altını çizdi.

Meral Akıncı “bu denenmiş yöntem toplum içinde sorumluluk duygusu gelişmiş bireyler yetiştirir. Sonuç olarak etkili anne-babalar eğitimi bir dönüşüm olarak kabul edilmeli çünkü geleneksellikten çok farklıdır. Bu eğitim etkili insan eğitimidir de çünkü insanlar arasındaki her türlü ilişkiye de uygulanabilir” ifadelerini kullandı.

Meral Akıncı son olarak “anne-babalık kurslarının” ülkemizde de daha çok yayılması temennisinde bulunarak seminerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.