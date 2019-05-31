"Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya darbe yapma hedefini güden bu politikanın orkestra şefi TC Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’dur"

İzcan:UBP – HP hükümeti ve meclis aracılığı ile halkımızı yeni maceralara sürüklemeye çalışanlar karşısında barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesini yükseltmek tüm yurtseverlerin öncelikli görevidir.

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulu, UBP – HP hükümetini eleştirdi.

“Hükümet programının en önemli yanı, federal çözüm modelinin tamamen terk edilip, yerine AB’ye üye iki ayrı devlet politikasının benimsenmiş olmasıdır” denilen BKP Merkez Yürütme Kurulu açıklamasında, “Bu tamamen taksimci bir yaklaşım olup, Kıbrıs Türk toplumunun sonudur” ifadelerinde bulundu.

Açıklamada, , “Bugüne kadarki BM kararlarını ret eden, toplumlar arası görüşmeleri bitiren böyle bir karar, Kıbrıs Türk toplumunu felakete sürüklemekten başka bir işe yaramaz” ifadeleri yer aldı.

BKP açıklamasında, bu politika ile Cumhurbaşkanı Akıncı’ya darbe yapma hedefinin güdüldüğü söyledi

Kıbrıslı Türk yurtseverlere düşen görevin, ülkenin birliği temelinde bir araya gelip ortak vatan mücadelesini sürdürmek olduğu ifade edilen açıklamada, “icazetini Türkiye Elçiliğinden alan göstermelik kukla hükümet kurulduğu” ifade etti