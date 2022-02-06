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Cumhurbaşkanı: Rum Tarafının Önerileri Kesinlikle Kabul Edilmeyecek

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Cumhurbaşkanı: Rum Tarafının Önerileri Kesinlikle Kabul Edilmeyecek
Cumhurbaşkanı: Rum Tarafının Önerileri Kesinlikle Kabul Edilmeyecek

Tatar, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından mesaisine karantina koşullarında devam ediyor.

TRT Haber'in sorularını cevaplayan Tatar, sağlık durumunun hızla iyiye gittiğini söyleyerek, en kısa sürede normal çalışma düzenine dönmeyi umduğunun altını çizdi.

"Kıbrıs meselesi bir egemenlik meselesi"

Ersin Tatar, Kapalı Maraş’ın Kıbrıs Rum Tarafına bırakılması karşılığında Ercan ve Mağusa limanları ile ilgili olarak Kıbrıs Rum tarafının önerilerinin kesinlikle kabul edilmeyeceğini vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Bunlar tabi son derece yanıltıcı esas itibariyla ve Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik işin özünde hala daha karşı tarafın ne kadar art niyetli olduğunu göstermektedir. Kıbrıs meselesi bir egemenlik meselesidir." dedi.

Tatar, Kıbrıs Zafere Doğru dizisini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Tatar, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin Cuma günü final bölümüyle ekranlara veda etmesini de değerlendirdi:

"Orada gerçekten Kıbrıs’a mehmetçiğin 1974 yılında adım atmasıyla nasıl Kıbrıs Türkü'nün kurtulduğunu o dizide ayrıntılarıyla izledik. O dizinin son bölümünde merhum Başbakan Bülent Ecevit’le onun yardımcısı o zaman sayın merhum Necbettin Erbakan’ın konuşmaları bütün bunlar da gösterildi. Ve bir kez daha tarih aydınlatılmış oluyor."

Rum kesiminin silahlanma yarışına eleştiri

Rum kesiminin silahlanma yarışına hız vermesini de eleştiren Ersin Tatar, bu tür saldırgan tavırların gerginliği artırmaktan başka bir işe yaramayacağını dile getirdi.

Tatar, "Bu süreçleri o şekilde yönetmek kimsenin hayrına değildir." dedi.

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