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Cumhurbaşkanı seçiminde 3 büyükşehrin tercihi ne oldu?

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Yerelde CHP'nin yönetiminde olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de de Kılıçdaroğlu birinci turu önde tamamladı
Cumhurbaşkanı seçiminde 3 büyükşehrin tercihi ne oldu?

CHP'nin büyükşehir belediyelerini yönettiği 3 büyükşehirde, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ı geride bıraktı.

14 Mayıs cumhurbaşkanı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre seçimin ikinci tura kalması öngörülürken, AA'nın verilerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,24, CHP lideri Kılıçdaroğlu yüzde 45,06 oranında oy aldı. Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise yüzde 5,28 oy oranı ile ikinci turda kilit bir rol oynarken, seçimlerden 3 gün önce yarıştan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yüzde 0,42 oranında oy aldı. 

Yerelde CHP'nin yönetiminde olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de de Kılıçdaroğlu birinci turu önde tamamladı. 

Kesin olmayan sonuçlarına göre adayların aldığı oylar üç büyükşehirde şöyle oldu:

 

İstanbul

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 48,56
Tayyip Erdoğan: Yüzde 46,68
Sinan Oğan: Yüzde 4,51
Muharrem İnce: Yüzde 0,25

 

Ankara

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,32
Tayyip Erdoğan: Yüzde 45,99
Sinan Oğan: Yüzde 6,39
Muharrem İnce: Yüzde 0,30

 

İzmir

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 63,29
Tayyip Erdoğan: Yüzde 31,47
Sinan Oğan: Yüzde 4,76
Muharrem İnce: Yüzde 0,48

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