Cumhurbaşkanı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol’dan açıklama

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Başbakanlık makamının boşalmasından dolayı meydana gelen sıkıntıların sistemdeki eksiklikten kaynaklandığını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’nın 105, 108, 143 ve 158. maddeleri altında Cumhurbaşkanı’na, Yüksek Mahkeme Başkanı’na, Başsavcı’ya ve bir Bakan’ın başka bir Bakan’a geçici olarak vekillik etme durumunun açıkça düzenlendiğini, ancak, özellikle Başbakan’a vekillik etme durumunun düzenlenmediğini ifade etti. Başbakanlığın vekaleten başka bir Bakan’a bırakılması hususunun Sözleşmeler Yasasının ilgili maddesi altında ‘Asil’ ortadan kalktığında vekillik ilişkisinin de sona erdiğini hatırlatarak KKTC 5. Cumhurbaşkanı Sn.Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı olarak göreve başladığı gün Başbakan asil yetkisinin ortadan kalktığını belirtti.

Bu şartlar altında vekaleten yerini doldurmak üzere başka bir Bakan atamış olsaydı bu vekaletin Başbakalnlığı’nın düştüğü tarihten itibaren hukuken geçersiz ve usulsüz olmuş olacağını belirtti. Hukuki gerçekler ışığında hükümette meydana gelen boşluğun hata ile değil yasal düzenlemeden kaynaklandığını bildirerek, erken bir zamanda hükümetin kurulmasını arzu ve temenni etti.