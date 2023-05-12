Cumhurbaşkanı Tatar, '12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü' dolayısıyla düzenlenen törene katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası iş birliğinde “Bir arada güçlüyüz” sloganıyla “12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü” dolayısıyla Lefkoşa Elysium Park’ta düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, burada yaptığı konuşmasında, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nü kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, her zaman toplumun yanında olan hemşirelerin kutsal bir görev yerine getirdiğini, topluma özveri ile hizmet verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’yi geleceğe hep birlikte çalışarak taşıyacaklarını ifade ederek, hemşirelerin milli mücadele yıllarında, pandemide, deprem döneminde ve hayatın her aşamasında halkın hizmetinde olduğunu kaydetti.

Halka çağdaş ve kaliteli hizmet vermek için çalıştıklarını vurgulayan ve her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, her zaman halkın hizmetinde olan ve özveriyle çalışan hemşirelere başarılar diledi.