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Cumhurbaşkanı Tatar, 17. Tahıl Çeşidi Adaptasyon Deneme Parselleri Projesi tanıtımına katıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin Creditwest Bank sponsorluğunda Alaniçi’nde düzenlediği 17. Tahıl Çeşidi Adaptasyon Deneme Parselleri Projesi tanıtım etkinliğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar, 17. Tahıl Çeşidi Adaptasyon Deneme Parselleri Projesi tanıtımına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “KKTC Devleti, kendi siyasetiyle istikrar, enerji politikaları, ekonomik ve çevre politikaları ile plan ve program çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarla çiftçimize daha güvenilir bir ortam sağlamaktadır” dedi. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin Creditwest Bank sponsorluğunda Alaniçi’nde düzenlediği 17. Tahıl Çeşidi Adaptasyon Deneme Parselleri Projesi tanıtım etkinliğine katıldı. 

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, etkinlikte yaptığı konuşmada, böylesi güzel bir ortamda bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ilk kez böyle bir etkinliğe katıldığını belirtti. 

Cumhurbaşkanı Tatar, topraklarımızın altın değerinde olduğunu ve bu topraklardan pırlanta çıkarmak için çalışmalar yapıldığını dile getirerek bankanın parasının, tasarruf sahibinin parası olduğunu söyledi. 

"TOPRAĞIMIZI SATMAYALIM, TOPRAĞIMIZI KORUYALIM"

Bankanın parasının iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar sözlerine şöyle devam etti: 

 “Bu topraklara iyi bakmak, bu toprakları iyi korumak lazım. Çiftçiler Birliği'nin kurulmasından sonra zamanın ulusal hassasiyetleriyle ‘toprağımızı satmayalım, toprağımızı koruyalım, toprağımızı hayvancımız, çiftçimiz ve üreticimiz için gelecek nesillere muhafaza edelim’ noktasındaki algının ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz.  

Bugün muazzam bir inşaat furyası vardır. Geleceğe yönelik birtakım programlar yapılmaktadır. Böyle altın değerindeki toprakların üretim için korunması gerekir. 

Biz bu toprakları hep inşaatlar ve farklı projeler için kullanırsak o zaman bu toprakların ne kadar değerli olduğunu düşündüğümüzde pişman olabiliriz. 

Plan ve program çerçevesinde ekilebilecek arazilerin korunması gerekmektedir. Topraklarımıza sahip çıkmalı ve korumalıyız. Bu topraklardan daha verimli bir üretim anlayışının yerleşmesi için kurum ve kuruluşlarımız, devletimiz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin teknik desteği ve uluslararası girişimlerle bu topraklardan verimli ürün alabilmek hepimizin hedefi olmalıdır. 

Küresel ısınmayı hiç kimse durduramıyor. Uluslararası toplantılarda küresel ısınmanın azaltılması için çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizde çevremizi korumak ve dünyadaki hassasiyetlere duyarlılık göstermek adına KKTC olarak artık akaryakıttan enerji üretiminin ne kadar çağ dışı kaldığını görüyoruz.   

Türkiye Cumhuriyeti'nden kablo ile gelecek olan elektrik, hem kuzeye hem de güneye fayda sağlayacaktır. Eğer bunu yaparsak ülke olarak Kıbrıs Adası olarak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak küresel ısınmanın getirdiği olumsuzluklara duyarlılık göstermiş olacağız. 

Uluslararası topluma, bütün bunları yönetebilen bir KKTC olduğunu gösterebilmek bizim için bir gururdur. Yıllar içinde çok daha fazla sayıda çiftçimiz ve ziraatçımız bu yapılan çalışmalara emek veriyor. Ne mutlu ki Reşat Bey arpalığı, bizim ürünümüzdür. Tescil edilmiş bir ürünün dünyada tanıtılması, KKTC’nin çiftçilik tarihinde büyük bir gururdur. KKTC Devleti, kendi siyasetiyle istikrar, enerji politikaları, ekonomik ve çevre politikaları ile plan ve program çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarla çiftçimize daha güvenilir bir ortam sağlamaktadır. Bizim üreticilerimiz, başarılı bir şekilde bu işi sürdürmektedir. Onlara desteğimiz daima sürecektir.  

Özellikle pandemi dönemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı ile yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu gördük. KKTC, yaşanacak bütün olumsuzluklara karşı seyirci kalmaktansa yerli üretime destek vermelidir. Hepinize başarılar dilerim.”

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