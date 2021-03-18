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Cumhurbaşkanı Tatar, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı

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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Boğaz Şehitliği’nde düzenlenen anma törenine katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anıt’a çelenk koyarken, Anıt Özel Defteri’ni de imzaladı.
Cumhurbaşkanı Tatar, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Boğaz Şehitliği’nde düzenlenen anma törenine katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anıt’a çelenk koyarken, Anıt Özel Defteri’ni de imzaladı.

Cumhurbaşkanı Tatar tarafından, Boğaz Şehitliği’nden alınan toprak Anıtkabir’e gönderilmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Sn. Ali Murat Başçeri’ye teslim edildi.

“MÜCAHİT İLE MEHMETÇİK KUCAK KUCAĞA YATIYOR"



Cumhurbaşkanı Tatar, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Dünyanın en güçlü ordularına karşı, Türk askerinin büyük bir kahramanlık ve destansı bir direnişle yarattığı 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümündeyiz. Bu büyük zafer, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi veren, dünya ulusları ile mazlum halklara ilham kaynağı olurken, Türk ulusunun esir edilemeyeceğini, Türk vatanının parçalanamayacağını göstermiştir.

‘Çanakkale Geçilmez’ söylemi sadece bir söylem değil, Türk direnişinin, vatan, özgürlük ve bağımsızlık sevdasının ifadesidir. Bu zafer ve bu söylem Kıbrıs Türk halkının da hala daha devam etmekte olan mücadelesinde en büyük güç ve ilham kaynağıdır.

Özgürlük, bağımsızlık ve vatan uğruna toprağa düşen ve burada kucak kucağa yatan Mehmetçik ile Mücahitlerimiz direnişimizin ve Anavatan Türkiye ile sarsılmaz bağlarımızın simgesidir. Burada yatan şehitlerimiz bizim ve Türk ulusunun evlatlarıdır. Onlar sadece bu toprakta değil, Kıbrıs Türk halkının bağrında yatmaktadır. Sonsuza kadar da bu böyle olacaktır.

Tüm şehitlerimize Tanrı’dan rahmet dilerken, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.”

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