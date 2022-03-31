Cumhurbaşkanı Tatar “2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti” seçilen Bursa’da düzenlenen açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından “2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti” seçilen Bursa’da düzenlenen açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bursa Tofaş Spor Salonunda yer alan açılış töreni öncesinde kendisini karşılayan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra açılışa katılan Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanlarından Binali Yıldırım ile TÜRKSOY yetkilileriyle bir araya geldi.

Bursa - 2022 Türk Dünyası kültür başkenti açılış törenine, Turizm ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım’ın konuşma yaptığı açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da salonu dolduran Bursalılara seslendi.

Binali Yıldırım, konuşmasında “KKTC’yi de inşallah en yakın zamanda Türk devletleri içersinde göreceklerini” söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Bursalıları selamlayarak başladığı konuşmasında, Kıbrıs Türk Halkının sevgi ve selamlarını iletti, bir oldukları Türk devletleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu, kendisine katılımı için yapılan davete teşekkür etti.

Tatar, Bursa’nın Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu, Osmanlı’nın ilk başkenti olduğunu, sanayisi, tarımı, ticareti ile Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli ve büyük şehirlerinden olan Bursa’nın, Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesinin yerinde ve isabetli bir karar olduğunu vurguladı, tebrik etti, başarılar diledi.

Bu yıl Bursa’nın her alanda tanıtımlarının yapılacağını ve Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada her alanda ne kadar güçlü bir devlet olduğunu göstereceğini ifade eden Tatar, Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Ukrayna konusunda cesaretli ve önemli adımlar attığını, bölgeye huzur barış gelmesi için çalıştığını söyledi.

Tatar, Kıbrıs’ta da yaşananları tüm Türk dünyasının bildiğini, Kıbrıs Türk halkının yıllarca haksızlık, insanlık dışı saldırılar, hukuksuzluklara maruz kaldığını, ancak Türkiye’nin desteğiyle her şeye rağmen devletini kurduğunu ifade etti.

Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini güçlendirmek, geliştirmek, Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarının korunmasında işbirliğinin çok önemli olduğuna işaret eden Tatar, KKTC’nin Türk devletler Teşkilatında gözlemci statüsünde bir devlet olarak haklı yerini almasının bahtiyarlığını, mutlululuğunu yaşayacaklarına vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk halkının, Türk dünyası ile gönül bağı ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine verdikleri öneme işaret eden Tatar, Türk milletinin, devletler topluluğunun parçası olmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından açılış törenine geçildi ve gösteriler sahnelendi.