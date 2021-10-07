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Cumhurbaşkanı Tatar, 23’üncü Ulusal İç Hastalıkları Kongresi’nin açılışına katıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk İç Hastalıkları Derneği’nin Girne’de gerçekleşen 23’üncü Ulusal İç Hastalıkları Kongresi’nin açılışına katıldı. 
Cumhurbaşkanı Tatar, 23’üncü Ulusal İç Hastalıkları Kongresi’nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk İç Hastalıkları Derneği’nin Girne’de gerçekleşen 23’üncü Ulusal İç Hastalıkları Kongresi’nin açılışına katıldı. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kongrede yaptığı konuşmada, sağlık sisteminde de Türkiye Cumhuriyeti’nin ciddi desteğinin bulunduğunu, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın her daim Kıbrıs Türk sağlık sisteminin yanında olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, devletin sağlık bakımından insanını en iyi şekilde sahiplendiğini, kendi imkanlarının yeterli olmadığı durumlarda ise hastalarını Türkiye’ye sevk ettiğini belirtti.

KKTC’nin sağlık turizmi destinasyonu olmasının ve burada önemli sağlık toplantılarının gerçekleşmesinin fevkalade anlam ifade ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin kongrelerin düzenlenebileceği bir destinasyon olması yönündeki çalışmalara bu kongre ile değerli bir katkı yapıldığını belirtti.

KKTC’nin Türkiye’den kopmayan bir vatan olduğu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu topraklarda çok şehitler verdik ama hamdolsun bugün Mavi Vatan’da Doğu Akdeniz’de bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var ve Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içerisinde bölgedeki hak ve çıkarlarımızı koruyarak en iyi şekilde mücadelemizi vermeye devam ediyoruz” dedi. 

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