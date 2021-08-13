Cumhurbaşkanı Tatar 4. Piyade Alay Komutanlığı Sancak Devir Teslim Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 4. Piyade Alay Komutanlığı Sancak Devir Teslim Töreni”ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Gülseren Kışlası’nda yer alan törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, ağustos ayının Kıbrıs Türk tarihinde önemli bir ay olduğuna işaret ederek, 1571 Kıbrıs’ın fethi, TMT’nin ve GKK’nın kuruluş günlerinin 1 Ağustos olduğunu hatırlattı.

Kıbrıs’ta sancağın en iyi şekilde korunması için verilen mücadelenin önemli olduğunu kaydeden Tatar, “Bugünün selameti, güvenliği, barış ve huzurun bu adada sizler sayesinde sağlanabildi ve Kıbrıs Türk halkının bugün bu topraklarda kendi devletinin çatısı altında egemen, hür ve bağımsız yaşayabilmesi bütün bu kahramanlığınıza bağlıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Sancak Devir Töreni’nde sancağı devreden Komutan Albay Kadir Bayraktar’a teşekkür ederken, devralan Komutan Albay Mehmet Ali Akbaş’a da başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1974’te Mağusa’ya bağlı alayın başarısı ile Mehmetçik’in Gazimağusa’ya girebildiğini kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin bu adada var oluşunun 1571’lere kadar geri gittiğini söyleyen ve mücadele tarihinin iyi bilinmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre’deki Kıbrıs görüşmelerinde sunduğu 6 maddelik öneri ile Kıbrıs’ta ancak yan yana yaşayan iki egemen eşit devletin iş birliği ile bir anlaşmanın sürdürülebilir olabileceğini ortaya koyduğunu ve bu mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de, Mavi Vatan’da ulusal çıkarların korunması için Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin iş birliğinin önemini de vurguladı.