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Cumhurbaşkanı Tatar 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Tatar 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında, Dünyada Kadın Hakları Günü olarak kutlanan 5 Aralık tarihinin, Türkiye’de de kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği özel bir gün olarak, kadınların daha insanca yaşama isteğini dile getirdikleri bir mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanmakta ve anılmakta olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

“Kadınların, hayatın tamamına olan katkılarını düşündüğümüzde, ülkenin yönetimi ve geleceği ile ilgili söz sahibi olmaları kaçınılmazdır. Tüm dünyada kadın haklarının büyük mücadelelerle elde edildiğini ve halen bu mücadelenin devam ettiğini görüyoruz. Bu gerçekler ışığında, bir çok ülkeden yıllar önce, Yüce Önder Atatürk, seçme ve seçilme hakkını kadınlarımıza armağan ederek liderliğindeki dehayı bir kez daha göstermiştir. Bu vizyon tüm dünyaya bir medeniyet dersi olmuştur. Tüm dünyada büyük mücadelelerle elde edilen bu hak, İsviçre’den 36 yıl, Belçika’dan 15 yıl önce Türk Kadını’na armağan edilmiştir.

Kadınların toplumun en değerli ortakları olduğunu düşündüğümüzde, anlarız ki kadın, sadece bir anne, bir aile bireyi veya sadece erkek egemenliği altında yaşayan bir varlık olmadığını, siyasi, ekonomik ve sosyal hayatta önemli kararlarda ve icraatlarda yer aldığını görürüz. Tüm ülkelerin vizyonu bunu devam ettirmek ve hak ettiği noktaya taşımak olmalıdır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, kadınlarımızın toplum içerisindeki güçlü yerleri, birçok dünya ülkesinden çok daha erken konumlanmış, onların başarıları ve öngörüleri toplumun tümünde yansıtılmıştır. Ülkemiz, kadın ve erkeğin eşit değerlerle yaşayabildiği ülkelerden birisidir. Kadınların karar verme mekanizmalarının bir parçası olması ve karar verme süreçlerinde yer alması toplumları her zaman daha ileriye taşımıştır. Bu sorumluluk ve bilinçle, devlet olarak üzerimize düşen gerekli çalışmaları yapmak ve yasal düzenlemeleri biran önce hayata geçirmek en önemli görevlerimizden biri olmalıdır. Temennimiz, tüm yerel yönetimlerde ve KKTC Cumhuriyet meclisinde, kadınlarımızın sayısının artmasıdır.

Bu anlamlı günde, Yüce Önder Atatürk’ü bir kez daha saygı ve hürmetle anarken, kadınların seçme ve seçilme hakkı kazandıkları bu günü, onlara verdiğimiz değere vurgu yaparak içtenlikte kutlarım.”

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