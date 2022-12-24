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Cumhurbaşkanı Tatar, AA’nın ”Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı

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Cumhurbaşkanı Tatar, AA’nın ”Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, AA’nın ”Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı.

Tatar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2022 boyunca çektiği, “haber”, “çevre ve yaşam” ile “spor” kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek beğendiği kareleri oyladı.

AA’nın üç kategoride sunduğu fotoğrafları oylamanın zorluğuna dikkati çeken Tatar, “haber” kategorisinde Valeria Ferraro’nun çektiği göçmenlerin Akdeniz’deki yaşam mücadelesini anlatan “Hayata tutunanlar” fotoğrafını, “çevre ve yaşam” kategorisinde de Muhammed Said’in “Mülteci kişi” adlı kareyi seçti.

Tatar her iki karenin de göçmenlerin, yurtlarından ayrılmak zorunda kalan insanların dramını anlattığını dile getirerek seçtiği iki fotoğrafın kendisini 1960-70’lerin Kıbrısı’na götürdüğünü, Türkiye’nin Ada’ya 1974’deki Barış Harekatı’yla Kıbrıs Türklerinin göçmen olmaktan ve yurtsuz kalma tehlikesinden kurtulduğunu söyledi.

Tatar’ın “spor” kategorisindeki tercihi ise Elif Öztürk Özgöncü’nün Ampute Futbol Milli Takımı’nın Angola’yı finalde yenerek dünya şampiyonu olduğu müsabakada çektiği “Şampiyonlar” karesi oldu.

Cumhurbaşkanı Tatar, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı’nın KKTC’nin de sesini dünyaya duyurduğunu söyleyerek bundan dolayı AA Genel Müdürü Serdar Karagöz’e, yöneticilerine, editörlerine ve muhabirlerine teşekkür etti.

Haberciliğin sanıldığı kadar kolay olmadığını belirten Tatar, şunları kaydetti:

“AA yıllar itibarıyla Türkiye’nin hem yurt içi hem de dışarıda yaşayan Türk halklarının sesinin duyurulmasında büyük bir vazife üstlenmiş, KKTC’nin de sesinin duyurulmasında büyük katkıları olmuştur. Bunun için ben AA’ya her zaman müteşekkirim. AA, sadece Türkiye’de değil, Türk dünyasında ve İslam ülkelerindeki temsilcilikleri ile haberleri duyurmaktadır. Dolayısıyla büyük, çok etkili ve gerçekten uluslararası ölçekte bir ajans olan Anadolu Ajansını bir kez daha kutluyorum.”

“Yılın Fotoğrafları” oylamasının hayırlara vesile olmasını dileyen Tatar, burada yer alan kareleri çekenleri kutlayarak, “Anadolu Ajansının giderek güçlenip daha güzel hizmetler vermesi temennimdir. Şimdiden 2023 yılınızı kutluyor, barış, mutluluk ve esenlikler diliyorum.” dedi.

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