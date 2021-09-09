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Cumhurbaşkanı Tatar adadan ayrıldı

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Cumhurbaşkanı Tatar, bu sabah 06.45’te Ercan Havalimanı’ndan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar adadan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  bugün ve yarın İzmir’de Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek “Adalar Denizi ve Yunanistan İle Komşuluk İlişkileri Sorunları” konulu sempozyuma katılmak üzere bu sabah 06.45’te Ercan Havalimanı’ndan ayrıldı.

Tatar’ı Ercan Havalimanı’ndan Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile diğer bazı yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, iki gün sürecek sempozyumda Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar konuşma yapacak. Sempozyuma davetli konuşmacı olarak Prof. Dr. İlber Ortaylı da katılacak.

Çok sayıda yerli ve yabancı profesörler ile uzmanların katılacağı sempozyumda “Türk-Yunan İlişkilerinin Kısa Tarihçesi”, “Politik ve Askeri İlişkiler” ve “Sorun Alanları; Karasuları, Kıta Sahanlığı, FIR, Hava Sahası, EGEYDAAK, Adaların Silahsız Statüsü, Arama Kurtarma Sahası” konuları ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, yarın 16.15’te KKTC’ye dönecek.    

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