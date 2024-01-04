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Cumhurbaşkanı Tatar adadan ayrıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara ve Antalya’da temaslarda bulunmak ve bazı etkinliklere katılmak üzere öğle saatlerinde adadan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar adadan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği iş birliğinde hazırlanan “İzler Silinmeden” adlı fotoğraf sergisinin açılışı ve resepsiyonuna, Antalya’da ise Türkiye Kamu-Sen'in düzenlediği İstişare Toplantısına katılacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk olarak Ankara’ya gidecek ve T.C. İletişim Başkanlığı “Kıbrıs Rum Mezalimi” Sergisini ziyaret edecek. Tatar daha sonra Türkiye Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği iş birliğinde Kıbrıs’ın güneyinde kalan Osmanlı-Türk eserlerinin izlerinin yok olmadan belgelenmesi amacıyla düzenlenen “İzler Silinmeden” adlı fotoğraf sergisinin açılışında bulunacak. Sergide, Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Erenköy Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, Çatalköy Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Lapta Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da hazır bulunacak.

Tatar, yarın sabah Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde yapılacak Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Değerlendirme Toplantısı’na katılacak.

Yarın Antalya’ya hareket edecek olan Cumhurbaşkanı, Türkiye Kamu-Sen'in düzenleyeceği İstişare Toplantısı’na katılarak konuşma yapacak. Sonrasında, Tatar’a Belek Üniversitesi’nde Fahri Doktora Unvanı takdim edilecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, cumartesi öğle saatlerinde ülkeye dönecek.

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