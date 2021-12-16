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Cumhurbaşkanı Tatar, Adanalılar Dayanışma Aktivite ve Kültür Derneği’nin yemeğine katıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adanalılar Dayanışma Aktivite ve Kültür Derneği’nin (Adakder) yeni yıl, moral ve dayanışma yemeğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Adanalılar Dayanışma Aktivite ve Kültür Derneği’nin yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adanalılar Dayanışma Aktivite ve Kültür Derneği’nin (Adakder) yeni yıl, moral ve dayanışma yemeğine katıldı.


Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, yemekte yaptığı konuşmada, bu güzel ve anlamlı gecede, Adanalı hemşerilerimizle bir arada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. 


Aynı coğrafyanın insanları olarak yakınlıklarının 1974 Barış Harekâtı ile başladığını kaydeden Tatar, “1974’ten sonra da ülkemize gelip yerleşen, çocuğunu bizim okullarımızda okutan Adanalı kardeşlerimizle Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadelede hep birlikte olmak büyük bir mutluluk” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, kültürel zenginlik anlamında Adana’nın, KKTC’nin daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi bakımından çok önemli olduğunu sözlerine ekledi. 


“FEDERASYON MASALI ARTIK GERİDE KALMIŞTIR”
Ülkenin geleceği, Türk halkının bağımsızlığı ve hürriyeti için hep birlikte KKTC’yi ileriye taşımak adına mücadele etmekte olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, en kısa zamanda, pandemiyle birlikte artan sorunların çözüleceğine olan inancını belirtti. 


Geleceğe umutla bakabilmek için yapılan çalışmaların daha da artacağını sözlerine ekleyen Tatar, şöyle devam etti:
“Cumhurbaşkanı olarak şu anda benim izlediğim siyaset, Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki ayrı egemen devletin iş birliğiyle bir antlaşmanın olabileceğidir. Artık federasyon masalı geride kalmıştır. Bu önemli siyasetin, Türkiye Cumhuriyeti tarafından da tamamıyla benimsendiğini ve bu siyasetin arkasında büyük Türk ulusunun olduğunu, bizim de burada Türk devletinin kopmaz bir parçası olarak hep birlikte mücadele ettiğimizi söylemek istiyorum. Biz birlikte güçlüyüz. Çocuklarımızın bu topraklarda var olması için verdiğimiz çaba, kutsal ve millidir. İş birliği, dayanışma ve kardeşlikle her türlü zorluğu birlikte aşıp KKTC’ye hizmet etmek tek amacımızdır” diyerek geceye katılan herkese teşekkür etti.

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