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Cumhurbaşkanı Tatar AK Parti Hatay Milletvekili Şanverdi İle Beraberindekileri Kabul Etti

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Tatar: “Türkiye İle Münasebetin Daha Da Gelişebilmesi İçin Bu Gibi Temas Ve Ziyaretlerin Önemli Olduğuna İnanmaktayım”
Cumhurbaşkanı Tatar AK Parti Hatay Milletvekili Şanverdi İle Beraberindekileri Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Altınözü İlçe Başkanı Yusuf Bulanık, AK Parti KKTC Gençlik Kolları Başkanı Fadıl Şanverdi, iş insanı Mehmet Bulanık ve Şanverdi Turizm Direktörü Mustafa Şanverdi’yi kabul etti.

 Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, Hatay ile bağların ve dayanışmanın, 1974’ten sonra ülkeye gelip yerleşen Hatay halkıyla bir arada yaşamanın sayesinde olduğunu söyledi. 

KKTC’nin varlığı ve geleceği için birlikte mücadele vermeye devam edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, iletişim ve teknoloji çağında her alanda Türkiye ile bağların daha da pekiştiğini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

 Cumhurbaşkanı Tatar, bu gibi ziyaretlerin anlamlı olduğunu belirterek ulusal çıkar ve menfaatler için temasların, kardeşlik duygularının ve iş birliğinin öneminin altını çizdi.

 Türkiye Cumhuriyeti’nin, pandemiye rağmen geliştiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin yıllardır verdiği varoluş mücadelesini Türkiye’nin desteğiyle sürdürdüklerini kaydetti.

 1974’ten bugüne büyük başarı ve gelişmelerin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi anlamda tanınmışlık sıkıntısı olmasına rağmen dünyanın, KKTC varlığını ve gerçeğini gördüğünü kaydetti.

Yüzlerce ülkeden ticaret, spor ve kültürel alanlarda resmi olmasa da temasların devam ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar şunları söyledi:

“Ben geleceğe özgüvenle bakıyorum. Hiçbir zaman karamsar olmadım. Burada kahraman bir halkın mücadelesi vardır. Türkiye ile münasebetin daha da gelişebilmesi için bu gibi temas ve ziyaretlerin önemli olduğuna inanmaktayım.”

Federasyon defterinin kapandığını da kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, egemenlik vurgusu yaparak artık egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin varlığına dayalı bir siyaset sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

 AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi ise birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve halkının, KKTC’nin her zaman yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

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