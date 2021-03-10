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Cumhurbaşkanı Tatar, akademisyenlerle bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 5+BM gayrı resmi görüşmesine ön hazırlık toplantıları çerçevesinde, dün bir grup akademisyenle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Tatar, akademisyenlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 5+BM gayrı resmi görüşmesine ön hazırlık toplantıları çerçevesinde, dün bir grup akademisyenle bir araya geldi.


Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen toplantıda, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik temelinde eşit uluslararası statüsüne dayalı uzlaşı ve iş birliği vizyonu değerlendirilerek akademisyenlerin bu süreçte yapabilecekleri katkılar ve güncel gelişmeler ele alındı.


Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı müzakere heyeti yanı sıra, Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nesip Öğün, Yrd. Doç. Dr. Emete Gözügüzelli ve Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir katıldı.

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