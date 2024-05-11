  • BIST 10218.58
  • Altın 2444.587
  • Dolar 32.193
  • Euro 34.7877
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Cumhurbaşkanı Tatar: Akıncı’nın esas tepki göstermesi gereken Rumlardır

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın KKTC'nin son üç yıldır Türkiye'nin vilayeti olmasına hizmet ettiği yönündeki iddiasını üzülerek ve hayretle okuduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Tatar: Akıncı’nın esas tepki göstermesi gereken Rumlardır

Cumhurbaşkanı Tatar, “Akıncı’nın iddialarının tam tersine, biz ve Türkiye, KKTC egemen bir devlet olarak idrak edilsin, statümüz Rum tarafı ile eşitlesin, dünyada hak ettiğimiz yeri alalım, ambargo ve izolasyonlardan kurtulalım diye mücadele ediyoruz” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC kimsenin eyaleti olmasın diye 2022 ile 2023 yıllarında BM Genel Kurulu toplantılarında KKTC’nin resmen tanınması çağrısında bulunduğuna vurgu yapan CumhurbaşkanıTatar, “Biz üç yıldır bunun için KKTC’nin egemen eşitliğinin kabul edilmesini, Rum devleti ile uluslararası statüsünün eşitlenmesini, iki devletli çözüm görüşmelerine zemin oluşması için ortaya koymuş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Peki Rum yönetimi ve ona yardımcı olmak isteyenler ne yapıyor? Bizi egemenliğimizden vazgeçmeye, bir eyaletmişiz gibi gasp ettikleri, Rum devletine dönüştürdükleri sözde Kıbrıs Cumhuriyeti çatısı altına girmeye zorluyorlar.

Sayın Akıncı’nın esas tepki göstermesi gereken budur. Kendisinin de 2017 yılında ‘bunlarla federasyon olmaz’ diye suçladığı Rumlardır, biz değiliz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ders materyali olarak kullanılmak üzere Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa’ya hediye11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:41
  • Hukuk Komitesi taşınmaz mallarla ilgili değişiklik tasarısını görüşüyor11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:20
  • Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda bu pazar motosiklet drag yarışı yapılacak11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:18
  • Çarşamba gününe kadar yağmur bekleniyor11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:16
  • Karada ve denizde ‘fırtınamsı rüzgar’ uyarısı11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:14
  • Nane ve kırmızı marulda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi10 Mayıs 2024 Cuma 16:57
  • Girne’de yasadışı sanal bahis operasyonu: Uyuşturucu ele geçirildi, 8 kişi tutuklandı!10 Mayıs 2024 Cuma 16:10
  • Cezaevindeki grev kaldırıldı10 Mayıs 2024 Cuma 15:52
  • Hava, çarşamba gününe kadar yağmurlu olacak...10 Mayıs 2024 Cuma 15:51
  • Mustafa Akıncı ses verdi: "Son üç yıldır, 40 yıllık ‘eski siyaset’ tek şeye hizmet ediyor: Vilayetleşme”10 Mayıs 2024 Cuma 15:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti