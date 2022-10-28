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Cumhurbaşkanı Tatar Alanya’ya Gitmek Üzere Adadan Ayrıldı

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Cumhurbaşkanı Tatar Alanya’ya Gitmek Üzere Adadan Ayrıldı
Cumhurbaşkanı Tatar Alanya’ya Gitmek Üzere Adadan Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, davetli olarak Alanya’ya gitmek üzere dün gece 23.15 sıralarında adadan ayrıldı.

 

Antalya üzerinden Alanya’ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi’nde “Akdeniz Kıbrıs Adası’nın Stratejik Önemi” konulu konferans verecek.

Tatar, temasları çerçevesinde Küresel Gazeteciler Konseyi Ödül Töreni’ne de katılacak.

Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti hizmet binası açılış törenine de katılacak olan Tatar, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Tatar temaslarını tamamlamasının ardından Cumartesi sabahı yurda dönecek.

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