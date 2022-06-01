Cumhurbaşkanı Tatar, “Ali Nesim Edebiyat Ödülleri” törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın en önemli isimlerinden biri olan, uzun yıllar Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’nin başkanlığını üstlenmiş

Ali Nesim’in düşüncelerini, eserlerini ve Kıbrıs Türk kültürünü yaşatmak için Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından Lefkoşa Hidden Garden’da düzenlenen “Ali Nesim Edebiyat Ödülleri” törenine katıldı.

Ödül töreni yanında, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’nin 40. yıl dönümünün de kutlandığı gecede konuşmasına, sanatımıza ve kültürümüze katkı sağlayan herkesi tebrik edip teşekkür ederek başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının yazın sanatında çok zengin bir arşive sahip olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu ülkede üniversitelerde ve okullarda eskiden yazılmış fakat şu anda yeni baskılarıyla çok sayıda kitap, dergi ve dijital yayınların bulunduğunu ifade ederek bunun, KKTC’nin edebiyat alanında geliştiğini gösterdiğini belirtti.

“Eskiden kısıtlı imkânlarla kendi insanımızın ortaya çıkardığı eserleri şu anda yayınlayabiliyor ve bütün dünya ile paylaşabiliyoruz. Bizim için önemli olan birçok alanda olduğu gibi, edebiyat alanındaki çalışmalarla da kendi halkımızın varlığını güçlendirmektir.

Bu bağlamda devlet olarak görevimiz, gençlerimizi edebiyat konusunda teşvik edip yeni eserler ortaya çıkarması için destek olmaktır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, gecede ödül alanları tebrik ederek Ali Nesim’in adının her zaman yaşatılacağını ifade etti.