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Cumhurbaşkanı Tatar, Alsancak’ta iş kazası yaşanan inşaata gitti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alsancak’ta yaşanan iş kazası sonucu Hüseyin Konukçu’nun yaşamını yitirdiği inşaata giderek yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Alsancak’ta iş kazası yaşanan inşaata gitti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alsancak’ta yaşanan iş kazası sonucu Hüseyin Konukçu’nun yaşamını yitirdiği inşaata giderek yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iş kazası nedeniyle olay yerine giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ölümlü iş kazasıyla ilgili yetkililerden bilgi alarak Konukçu’nun aile bireyleri ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Cenazenin hızlı bir şekilde Konukçu’nun memleketi Adıyaman’a gönderilmesi ve gerekli otopsi işlemlerinin ivedilikle yapılması için Sağlık Bakanı Ali Pilli ile görüşen Cumhurbaşkanı Tatar, yaşanan vahim olayın tüm ülkede büyük üzüntü yarattığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, iş güvenliği konusuna vurgu yaparak iş güvenliğiyle ilgili gerekli kurallara uyulmasının öneminin altını çizdi.

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