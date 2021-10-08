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Cumhurbaşkanı Tatar, Anamur TSO Başkanı Feridun Torunoğlu ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Tatar, Anamur TSO Başkanı Feridun Torunoğlu ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Anamur TSO Başkanı Feridun Torunoğlu ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Feridun Torunoğlu ve beraberindeki heyeti kabul ederek, görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre,  yakın bir tarihte Anamur’u ziyaret etmeyi planladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “pandemiyle ilgili alınan tedbirlerin ardından Türkiye’deki dostlarla karşılıklı muhabbetin pandemi öncesi duruma geleceğini ve çok daha sık görüşmeler gerçekleştirileceğini” belirtti.

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SU TEMİN PROJESİ… “ANAMUR HALKINA TEŞEKKÜRLERİMİ İLETİYORUM”

Anamur’un Kıbrıs Türkü için ayrı bir yeri olduğunu, bölgedeki 3 köyün rehabilitasyonunun ardından bölgede inşa edilen Alaköprü Barajı’ndan KKTC’ye su temin edildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kendi evinden, yerinden taşınıp, kendi suyunu bize aktaran hem Anamur halkı hem de Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ediyorum. Bu su bir nimettir” diyerek KKTC ve Türkiye’nin kader birliği yaptığının altını çizdi.

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“ARADAKİ BAĞ DAHA DA PEKİŞTİ”

Yıllar itibarı ile KKTC ve TC arasındaki bağın pekiştiğini, gönül birliği içinde aradaki muhabbetin her geçen gün daha da arttığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, gelişen iletişim teknolojileriyle her iki halkın daha yakınlaştığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, her iki halkın arasındaki bağın koparılmasının mümkün olmadığına vurgu yaparak, gerek hükümetler arası gerekse sivil toplum örgütlerinin birbirleriyle gerçekleştirdiği temasların artması ve geliştirilmesi temennisini yineledi.

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Halkın takdiriyle Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından gereksiz kırgınlıkların geride kalarak, her iki ülke arasındaki ilişkilerin çok daha iyi bir noktaya gelerek zemin kazandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’den turist ve öğrencilerin yanı sıra yatırımcıları da KKTC’de görmek istediklerini ifade etti.

ÜRETİMİN ÖNEMİ…

Cumhurbaşkanı Tatar, bir halkın ekonomik olarak ayakta durabilmesinin üretime bağlı olduğuna dikkat çekerek, yıllar içerisinde KKTC’de yapılan altyapı çalışmalarının ve yatırımların bugün daha üretken ve rekabet edebilir hale getirilerek, Türkiye pazarında ürünlerin daha etkin halde yer almasını diledi. 

Cumhurbaşkanı Tatar, bunun Kıbrıs Türk halkının refahının daha da artması adına önemli olduğunun altını çizdi.

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TORUNOĞLU: “ANAMURLULARIN GÖNLÜNDEKİ YERİNİZ ÇOK BÜYÜK”
Feridun Torunoğlu da yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Anamurluların gönlünde çok büyük yeri olduğunu kaydeden Torunoğlu, yıllar geçse de Cumhurbaşkanı Tatar’ın Anamur halkının gönlündeki yerinin asla değişmeyeceğini ifade etti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Tarım, Hayvancılık ve Girişimcilik Danışmanı Ahmet Hamdi de hazır bulundu.

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