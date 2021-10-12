Cumhurbaşkanı Tatar: “Anavatan Türkiye İle Bağlarımızı Kimsenin Koparmasına Müsaade Etmeyiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) Genel Başkanı Mehmet Hüsrev ve Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Halis Avşar ile beraberlerindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, federasyon heyetini KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Anavatan Türkiye’den gelen heyetlerin önemli olduğuna, Türkiye ile yapılan her türlü iş birliğinin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Yapılan temasların artırılması, halkların kardeşlik duygusu içerisinde kaynaşmaları, karşılıklı refah ve güvenin artmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, federasyonun değerli çalışmalarını burada paylaşmalarının önemine işaret ederek, çalışmalara tam destek belirtti.

“Anavatan Türkiye ile bağlarımızı kimsenin koparmasına müsaade etmeyiz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, bölgedeki istikrar için, Türkiye’nin de haklarını korumak suretiyle ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle ortaya konulan yeni siyasete değindi. Tatar, ancal egemen eşit yan yana yaşayan iki devletin işbirliği bir anlaşma olabileceğini vurguladıklarını yineledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta bir anlaşma için siyasi arenada karşı tarafla görüşmeye her zaman hazır olduklarını, resmi çerçevede görüşmeler için egemenliğin kabul görmesi gerektiğini kaydetti.

Maraş açılımına da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’ın bir çekim merkezi olduğunu ve Türkiye’den de büyük ilgi gördüğünü söyledi.

TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev ise konuşmasında, dost ülkelerle iş birliği içerisinde münasebetleri artırmayı hedeflediklerini belirterek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Kempo Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Halis Avşar ise, KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu ile uluslararası organizasyonlarda yapılan iş birliğinin artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Kabul sırasında, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.